Молодёжная сборная России по хоккею проиграла Канаде в Суперсерии-2019
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Россияне победили команду Западной хоккейной лиги (WHL) в шестом матче серии со счётом 4:3 (по буллитам).
В составе российской сборной в основное время отличились Лев Комиссаров, Илья Круглов и Захар Шабловский, а в серии буллитов точный бросок нанёс Иван Морозов.
Таким образом счёт в Суперсерии стал равным, так как и подопечные Валерия Брагина, и канадцы выиграли по три матча. По этой причине состоялась дополнительная серия буллитов, точнее в которой оказались местные хоккеисты.