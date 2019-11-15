Молодёжная сборная России по хоккею проиграла Канаде в Суперсерии-2019

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Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Канадской хоккейной лиги в Суперсерии-2019.
Молодёжная сборная России по хоккею проиграла Канаде в Суперсерии-2019
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Россияне победили команду Западной хоккейной лиги (WHL) в шестом матче серии со счётом 4:3 (по буллитам).

В составе российской сборной в основное время отличились Лев Комиссаров, Илья Круглов и Захар Шабловский, а в серии буллитов точный бросок нанёс Иван Морозов.

Таким образом счёт в Суперсерии стал равным, так как и подопечные Валерия Брагина, и канадцы выиграли по три матча. По этой причине состоялась дополнительная серия буллитов, точнее в которой оказались местные хоккеисты.

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