Молодёжная сборная России по хоккею проиграла Канаде в Суперсерии-2019

Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Канадской хоккейной лиги в Суперсерии-2019.

Россияне победили команду Западной хоккейной лиги (WHL) в шестом матче серии со счётом 4:3 (по буллитам).

В составе российской сборной в основное время отличились Лев Комиссаров, Илья Круглов и Захар Шабловский, а в серии буллитов точный бросок нанёс Иван Морозов.

Таким образом счёт в Суперсерии стал равным, так как и подопечные Валерия Брагина, и канадцы выиграли по три матча. По этой причине состоялась дополнительная серия буллитов, точнее в которой оказались местные хоккеисты.