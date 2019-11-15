Брагин объяснил поражение молодёжной сборной в Суперсерии с канадцами

Валерий Брагин, главный тренер молодёжной сборной России, состоящей из игроков не старше 20 лет, прокомментировал поражение от канадцев в Суперсерии-2019.

«Все матчи серии были очень напряжёнными, всё было на равных, а исход решали нюансы. Четыре матча из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях — это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти», — цитирует специалиста пресс-служба Федерации хоккея России.

Он отметил, что теперь тренерскому штабу предстоит глубокий анализ игр, на основе которого будет приниматься решение о вызове в сборную на заключительный сбор чемпионат мира. По его словам, на сбор отправится около 30 игроков.

«В районе 30 игроков — из тех, кто был на Суперсерии, включая российских игроков местных клубов, и тех, кто играл на Турнире четырёх наций в Финляндии», — сказал Брагин.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею состоится с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в чешских городах Острава и Тршинец.

Ранее молодёжная сборная России по хоккею проиграла Канаде в Суперсерии-2019.