Брагин объяснил поражение молодёжной сборной в Суперсерии с канадцами

Короткая ссылка
Валерий Брагин, главный тренер молодёжной сборной России, состоящей из игроков не старше 20 лет, прокомментировал поражение от канадцев в Суперсерии-2019.
Брагин объяснил поражение молодёжной сборной в Суперсерии с канадцами
  • ©fhr.ru

«Все матчи серии были очень напряжёнными, всё было на равных, а исход решали нюансы. Четыре матча из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях — это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти», — цитирует специалиста пресс-служба Федерации хоккея России.

Он отметил, что теперь тренерскому штабу предстоит глубокий анализ игр, на основе которого будет приниматься решение о вызове в сборную на заключительный сбор чемпионат мира. По его словам, на сбор отправится около 30 игроков.

«В районе 30 игроков — из тех, кто был на Суперсерии, включая российских игроков местных клубов, и тех, кто играл на Турнире четырёх наций в Финляндии», — сказал Брагин.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею состоится с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в чешских городах Острава и Тршинец.

Ранее молодёжная сборная России по хоккею проиграла Канаде в Суперсерии-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить