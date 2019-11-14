Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии

Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

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Встреча, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 2:1. В основное время шайбу забил россиянин Максим Соркин. В составе канадской команды отличился Боуэн Байрам. В овертайме победу команде WHL принёс бросок Калена Эддисона. Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в пользу Канады. Ответная игра сборной России с командой WHL состоится 15 ноября. Ранее Валерий Брагин заявил, что молодёжной сборной России нужно улучшать игру в большинстве.