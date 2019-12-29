Идеальная реализация, 28 сейвов Мифтахова и травма Лафренье: как Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею

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Борислав Головин
Сборная России не оставила Канаде шансов на победу в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Чехии. Отечественные хоккеисты продемонстрировали отличную реализацию моментов и забросили в ворота соперника шесть безответных шайб. При этом отличную игру провёл вратарь Амир Мифтахов, отразивший 28 бросков. Вдобавок сильно ударила по «Кленовым листьям» травма лидера команды Алексис Лафренье.
Идеальная реализация, 28 сейвов Мифтахова и травма Лафренье: как Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею
  • РИА Новости
  • © Крис Бэрри

Неудачное начало и ожидание Лафренье

Молодёжный чемпионат мира начался для сборной России не слишком удачно. В первом же матче турнира отечественная команда уступила хозяевам — чехам. Подопечные Валерия Брагина смотрелись не хуже соперника и даже превзошли его по некоторым статистическим показателям, но допустили слишком много ненужных удалений.

А в следующем матче Россию поджидал ещё более серьёзный оппонент — Канада с одной из главных восходящих звёзд мирового хоккея в составе — Алексис Лафренье. К слову, 18-летний нападающий в Чехии сразу набрал четыре балла за результативность (гол + три передачи) в матче с США. В результате «Кленовые листья» одержали победу — 6:4. Неудивительно, что в преддверии очной встречи у членов тренерского штаба российской команды много спрашивали о том, как они планируют сдерживать Лафренье.

«Пусть они думают, как остановить Егора Соколова или Кирилла Марченко. Мы проведём детальный обзор канадского матча, у нас есть нарезки, разберём их игру. Не хочется действовать вторым номером и ставить канадцев выше. У нас есть потенциал в атаке, который мы должны реализовать. Мы не собираемся смотреть на фамилии игроков, которые выступают за канадскую сборную. В России ребята менее раскручены, но не менее талантливы, чтобы быть успешными именно в коллективной игре», — приводит «Чемпионат» слова помощника Брагина Игоря Ларионова. 

А у канадцев в матче с Россией была дополнительная мотивация. Дело в том, что на предыдущем ЧМ они потерпели поражение от отечественной команды на стадии группового этапа — 1:2. Тогда в составе коллектива Брагина отличились Григорий Денисенко и Павел Шэн. Но если брать общую статистику противостояния, в 25 матчах на МЧМ небольшое преимущество было всё же на стороне канадцев. В 25 встречах они одержали 13 побед при 1 ничьей и 11 поражениях. 

Что касается состава сборной России, то в преддверии встречи с «Кленовыми листьями» в нём произошло два изменения. Ростер команды пополнили защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и нападающий московского «Динамо» Илья Круглов.

В результате отечественная дружина вышла на лёд в следующих сочетаниях: 

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов; Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров; Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин; Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев. 

А место на последнем рубеже занял не 17-летний Ярослав Аскаров, проведший не слишком убедительную встречу с Чехией, а более опытный страж ворот «Ак Барса» Амир Мифтахов.

Гол на второй минуте и ошибки Доуса

Стартовый период получился абсолютно невероятным для сборной России. Болельщики ждали напряжённой игры, но на первый перерыв отечественная команда ушла с преимуществом в три шайбы. У канадцев всё с самого начала пошло не по плану. Уже на второй минуте «Кленовые листья» потеряли снаряд в центре площадки, а Александр Хованов протащил шайбу вперёд и бросил верхом. Нико Доус парировал её не слишком удачно и пропустил за линию.

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Несмотря на столь неудачное начало, подопечные Дэйла Хантера быстро пришли в себя и нанесли несколько бросков по воротам Мифтахова, однако тот действовал в целом надёжно, как и вся оборона сборной России.

А вот сказать это о защитной линии канадцев было нельзя. В середине периода они необъяснимым образом забыли на своём пятаке Павла Дорофеева, и тот после передачи Никиты Александрова спокойно обыграл Доуса и отправил шайбу в створ.  

Спустя же три минуты не лучшим образом вновь сыграл вратарь «Кленовых листьев». После дальнего щелчка россиянина Доус отразил снаряд прямо перед собой на Никиту Ртищева, и тот спокойно «прошил» голкипера броском с ближней дистанции — 3:0.  

Мало того, Россия вполне могла забить и больше, поскольку провела в большинстве шесть минут. 50 секунд отечественная команда и вовсе играла в формате пять на три, но не сумела реализовать численное преимущество. Но жаловаться на это после такого периода в исполнении подопечных Брагина было сложно.

Смена вратаря у Канады и 15 бросков по воротам Мифтахова

А на старте второго периода Канада вдобавок осталась без Лафренье. Алексис пытался прорваться к воротам сборной России, но неудачно столкнулся с Мифтаховым и подвернул ногу. На лёд нападающий больше не вернулся. Отечественная команда быстро этим воспользовалась и довела дело до разгрома. На этот раз Никита Александров прорвался на пятак соперника по правому борту и «прошил» Доуса. После этого у тренеров «Кленовых листьев» кончилось терпение, и они выпустили резервного вратаря Джоэля Хофера. 

Но и он оставался «сухим» не так долго. Егор Соколов, воспользовавшись броском Григория Денисенко, грамотно подставил клюшку на пятаке и дезориентировал голкипера. А спустя всего три минуты отличился уже сам Денисенко. Хофер не сумел отразить бросок нападающего со средней дистанции — 6:0. О таком разгроме нельзя было даже мечтать.  

При этом канадцы во втором периоде играли неплохо и по большому счёту владели преимуществом. Например, им удалось уверенно перебросать россиян — 15:9. К тому же, выше всяких похвал действовал Мифтахов, в то время как вратари соперников не спасали, а подопечные Брагина демонстрировали едва ли не стопроцентную реализацию моментов.

Крупнейшая победа и равенство в турнирной таблице

В заключительном периоде у россиян, казалось, уже не было причин активно идти вперёд, но они до последнего пытались забросить ещё, тем более соперник в какой-то момент откровенно сдался. 

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Так, опасный момент упустил автор дубля в предыдущем матче Егор Замула. Защитник на замахе красиво убрал оппонента, а вот переиграть Хофера не смог. Резервный вратарь канадцев вообще неоднократно спасал свою команду. Особенно непросто пришлось ему на последних минутах, когда в составе отечественной сборной пытались отличиться те, кто ещё не сделал это ранее. Но счёт на табло так и не изменился. 

Однако вряд ли это сильно расстроило команду и болельщиков, ведь подопечные Брагина одержали великолепную победу над принципиальным оппонентом, которая к тому же стала самой крупной в истории противостояния команд на МЧМ. 

Сборная России провела образцовый матч и хладнокровно реализовывала большинство представившихся моментов. А главное — отечественный коллектив, в отличие от матча с Чехией, предстал организованным и дисциплинированным. Лишние удаления россияне практически не зарабатывали. 

Нельзя не отметить и Мифтахова, который в дебютном матче на МЧМ отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил шатаут. 

Теперь сборной России остаётся лишь сохранить победное настроение на оставшиеся поединки группового этапа. Уже в воскресенье коллектив Брагина ждёт встреча с ещё одной североамериканской командой — США. Между тем в группе B после двух матчей установилось абсолютное равенство. Все команды имеют в активе по три очка.  

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