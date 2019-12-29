Идеальная реализация, 28 сейвов Мифтахова и травма Лафренье: как Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею

Сборная России не оставила Канаде шансов на победу в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Чехии. Отечественные хоккеисты продемонстрировали отличную реализацию моментов и забросили в ворота соперника шесть безответных шайб. При этом отличную игру провёл вратарь Амир Мифтахов, отразивший 28 бросков. Вдобавок сильно ударила по «Кленовым листьям» травма лидера команды Алексис Лафренье.

Неудачное начало и ожидание Лафренье

Молодёжный чемпионат мира начался для сборной России не слишком удачно. В первом же матче турнира отечественная команда уступила хозяевам — чехам. Подопечные Валерия Брагина смотрелись не хуже соперника и даже превзошли его по некоторым статистическим показателям, но допустили слишком много ненужных удалений.

А в следующем матче Россию поджидал ещё более серьёзный оппонент — Канада с одной из главных восходящих звёзд мирового хоккея в составе — Алексис Лафренье. К слову, 18-летний нападающий в Чехии сразу набрал четыре балла за результативность (гол + три передачи) в матче с США. В результате «Кленовые листья» одержали победу — 6:4. Неудивительно, что в преддверии очной встречи у членов тренерского штаба российской команды много спрашивали о том, как они планируют сдерживать Лафренье.

«Пусть они думают, как остановить Егора Соколова или Кирилла Марченко. Мы проведём детальный обзор канадского матча, у нас есть нарезки, разберём их игру. Не хочется действовать вторым номером и ставить канадцев выше. У нас есть потенциал в атаке, который мы должны реализовать. Мы не собираемся смотреть на фамилии игроков, которые выступают за канадскую сборную. В России ребята менее раскручены, но не менее талантливы, чтобы быть успешными именно в коллективной игре», — приводит «Чемпионат» слова помощника Брагина Игоря Ларионова.

А у канадцев в матче с Россией была дополнительная мотивация. Дело в том, что на предыдущем ЧМ они потерпели поражение от отечественной команды на стадии группового этапа — 1:2. Тогда в составе коллектива Брагина отличились Григорий Денисенко и Павел Шэн. Но если брать общую статистику противостояния, в 25 матчах на МЧМ небольшое преимущество было всё же на стороне канадцев. В 25 встречах они одержали 13 побед при 1 ничьей и 11 поражениях.

Что касается состава сборной России, то в преддверии встречи с «Кленовыми листьями» в нём произошло два изменения. Ростер команды пополнили защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и нападающий московского «Динамо» Илья Круглов.

В результате отечественная дружина вышла на лёд в следующих сочетаниях:

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов; Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров; Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин; Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

А место на последнем рубеже занял не 17-летний Ярослав Аскаров, проведший не слишком убедительную встречу с Чехией, а более опытный страж ворот «Ак Барса» Амир Мифтахов.

Гол на второй минуте и ошибки Доуса

Стартовый период получился абсолютно невероятным для сборной России. Болельщики ждали напряжённой игры, но на первый перерыв отечественная команда ушла с преимуществом в три шайбы. У канадцев всё с самого начала пошло не по плану. Уже на второй минуте «Кленовые листья» потеряли снаряд в центре площадки, а Александр Хованов протащил шайбу вперёд и бросил верхом. Нико Доус парировал её не слишком удачно и пропустил за линию.

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Несмотря на столь неудачное начало, подопечные Дэйла Хантера быстро пришли в себя и нанесли несколько бросков по воротам Мифтахова, однако тот действовал в целом надёжно, как и вся оборона сборной России.

А вот сказать это о защитной линии канадцев было нельзя. В середине периода они необъяснимым образом забыли на своём пятаке Павла Дорофеева, и тот после передачи Никиты Александрова спокойно обыграл Доуса и отправил шайбу в створ.

Спустя же три минуты не лучшим образом вновь сыграл вратарь «Кленовых листьев». После дальнего щелчка россиянина Доус отразил снаряд прямо перед собой на Никиту Ртищева, и тот спокойно «прошил» голкипера броском с ближней дистанции — 3:0.

Мало того, Россия вполне могла забить и больше, поскольку провела в большинстве шесть минут. 50 секунд отечественная команда и вовсе играла в формате пять на три, но не сумела реализовать численное преимущество. Но жаловаться на это после такого периода в исполнении подопечных Брагина было сложно.

Смена вратаря у Канады и 15 бросков по воротам Мифтахова

А на старте второго периода Канада вдобавок осталась без Лафренье. Алексис пытался прорваться к воротам сборной России, но неудачно столкнулся с Мифтаховым и подвернул ногу. На лёд нападающий больше не вернулся. Отечественная команда быстро этим воспользовалась и довела дело до разгрома. На этот раз Никита Александров прорвался на пятак соперника по правому борту и «прошил» Доуса. После этого у тренеров «Кленовых листьев» кончилось терпение, и они выпустили резервного вратаря Джоэля Хофера.

Но и он оставался «сухим» не так долго. Егор Соколов, воспользовавшись броском Григория Денисенко, грамотно подставил клюшку на пятаке и дезориентировал голкипера. А спустя всего три минуты отличился уже сам Денисенко. Хофер не сумел отразить бросок нападающего со средней дистанции — 6:0. О таком разгроме нельзя было даже мечтать.

При этом канадцы во втором периоде играли неплохо и по большому счёту владели преимуществом. Например, им удалось уверенно перебросать россиян — 15:9. К тому же, выше всяких похвал действовал Мифтахов, в то время как вратари соперников не спасали, а подопечные Брагина демонстрировали едва ли не стопроцентную реализацию моментов.

Крупнейшая победа и равенство в турнирной таблице

В заключительном периоде у россиян, казалось, уже не было причин активно идти вперёд, но они до последнего пытались забросить ещё, тем более соперник в какой-то момент откровенно сдался.

Так, опасный момент упустил автор дубля в предыдущем матче Егор Замула. Защитник на замахе красиво убрал оппонента, а вот переиграть Хофера не смог. Резервный вратарь канадцев вообще неоднократно спасал свою команду. Особенно непросто пришлось ему на последних минутах, когда в составе отечественной сборной пытались отличиться те, кто ещё не сделал это ранее. Но счёт на табло так и не изменился.

Однако вряд ли это сильно расстроило команду и болельщиков, ведь подопечные Брагина одержали великолепную победу над принципиальным оппонентом, которая к тому же стала самой крупной в истории противостояния команд на МЧМ.

Сборная России провела образцовый матч и хладнокровно реализовывала большинство представившихся моментов. А главное — отечественный коллектив, в отличие от матча с Чехией, предстал организованным и дисциплинированным. Лишние удаления россияне практически не зарабатывали.

Нельзя не отметить и Мифтахова, который в дебютном матче на МЧМ отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил шатаут.

Теперь сборной России остаётся лишь сохранить победное настроение на оставшиеся поединки группового этапа. Уже в воскресенье коллектив Брагина ждёт встреча с ещё одной североамериканской командой — США. Между тем в группе B после двух матчей установилось абсолютное равенство. Все команды имеют в активе по три очка.