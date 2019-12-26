Дубль Замулы, ошибки Аскарова и восемь удалений: как Россия проиграла Чехии в стартовом матче на МЧМ

Сборная России проиграла Чехии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. В составе отечественной команды дубль оформил Егор Замула, а 17-летний вратарь Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы. При этом подопечные Валерия Брагина заработали сразу 26 штрафных минут.

Мотивация чехов и 17-летний вратарь сборной России

Стартовать на чемпионате мира сборной России предстояло матчем с хозяевами турнира — чехами. Эта сборная пусть и нечасто добирается до медалей МЧМ (последний раз — в 2005-м), но является очень неуступчивой командой. Дома же они намереваются не ударить в грязь лицом и наконец добраться до наград.

А встречи с чехами традиционно получаются для россиян сложными. Так, на прошлом МЧМ подопечные Брагина победили с перевесом лишь в одну шайбу — 2:1. А два года назад Россия вовсе проиграла со счётом 4:5.

Однако в целом, если брать статистику очных встреч оппонентов, явное преимущество на стороне отечественной дружины. В 19 матчах она одержала уверенные 15 побед. На МЧМ-2000 команды даже пересеклись в финале, и тогда верх взяли именно чехи благодаря победному броску Иргла в серии буллитов.

На этот раз соперник к тому же был предельно мотивирован и имел весомый козырь в виде поддержки трибун. Свободных мест на трибунах практически не было, и местные любители хоккея, не замолкая ни на секунду, гнали своих любимцев вперёд. Они жаждали увидеть победу Чехии над одним из главных фаворитов турнира.

Что касается российской сборной, то в преддверии матча больше всего вопросов возникало по вратарской позиции. Было любопытно, кому доверит последний рубеж Брагин — Ярославу Аскарову или Амиру Мифтахову. В результате с первых минут на лёд вышел 17-летний Аскаров. А капитанскую повязку получил Григорий Денисенко.

Ужасающее начало и быстрый камбэк

Россияне продемонстрировали серьёзный настрой с первых минут. Не успела начаться игра, как один из лидеров чехов Якуб Лауко попал под силовой приём Дмитрия Воронкова и получил травму ноги. Продолжить встречу нападающий не сумел: его унесли со льда на носилках.

Соперник ответил на это заброшенной шайбой, реализовав первое же большинство. Антон Малышев получил две минуты, и Шимон Кубичек сильным броском со средней дистанции «прошил» Аскарова.

Пропустив, россияне прижали оппонента к воротам, но спустя пять минут вновь вынуждены были доставать шайбу из ворот. Хозяева провели образцовую контратаку, а Ян Мышак точным броском в дальний угол не оставил голкиперу шансов.

Положение россиян после этого стало очень тяжёлым, но они не сдались и быстро исправили ситуацию. Мало того, оба раза подопечные Брагина грамотно пользовались большинством, хотя формально шайбы были заброшены уже в равных составах. Сначала Егор Замула нанёс точный бросок практически от синей линии. Грамотно закрыл обзор вратарю в данной ситуации активный Кирилл Марченко. А затем Василий Подколзин подкараулил отскок на чужом пятаке и с лёту отправил шайбу в сетку — 2:2.

Грамотная игра хозяев в обороне и несдержанность россиян

Второй период, как и первый, начался для отечественной команды неудачно. Россияне владели преимуществом и вынуждали Лукаша Достала трудиться в поте лица, но неожиданно пропустили. Матей Блюмель продвинулся с шайбой в чужую зону и точно бросил. Аскаров спасти не сумел. К счастью, ответ подопечных Брагина получился моментальным. Егор Замула после передачи партнёра не оставил Досталу шансов и оформил дубль.

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Далее отличиться могли обе команды. И у России, и у Чехии имелось несколько опасных моментов, для того чтобы выйти вперёд. К сожалению, в концовке отечественную сборную подвела несдержанность. Эмоции накалялись, а на льду вспыхнуло сразу несколько потасовок. В результате две минуты за атаку вратаря получил Воронков. А следом на скамейку отправился Никита Ртищев. Чехи заработали двойное большинство и реализовали его уже спустя несколько секунд.

Мало того, тут же нарушение правил допустил Малышев, и хозяева получили возможность ещё целых полторы минуты играть пять на три, но увеличить преимущество в счёте не смогли.

В заключительном периоде россияне изо всех сил пытались отыграться, но соперник действовал в обороне выше всяких похвал. Хозяева навязывали оппонентам борьбу на каждом участке площадки и выдавливали российские атаки к бортам. Мало того, при каждом удобном случае они стремились убежать в контратаку. И в паре эпизодов защитники лишь в последний момент останавливали эти прорывы.

Если же до бросков дело доходило у подопечных Брагина, то отлично на последнем рубеже действовал Достал, совершивший 33 сейва. А ближе к финалу сборную вновь подвела излишняя эмоциональность. За четыре минуты до конца удаления заработали Замула и Данила Галенюк. Причём последний покинул площадку до конца встречи.

В результате Россия вынуждена была полторы минуты действовать втроём. Ценой невероятных усилий удалось не пропустить, но время на атаку было потеряно. В концовке тренерский штаб снял с игры Аскарова, но это уже не спасло. Российская команда начала турнир с обидного поражения и теперь не имеет права на осечку.