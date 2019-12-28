Сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ

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Сборная России крупно переиграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков не старше 20 лет.
Сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ
  • globallookpress.com
  • © Jaroslav Ozana/CTK

Встреча завершилась со счётом 6:0. Уже в дебюте отличился Александр Хованов. К середине первого периода Павел Дорофеев и Никита Ртищев сделали преимущество россиян комфортным. Во второй 20-минутке шайбы в свой актив записали Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Заключительная треть матча прошла без результативных действий, что не помешало подопечным Валерия Брагина одержать самую крупную победу над канадцами в истории. Лучшим игроком в составе сборной России был признан голкипер Амир Мифтахов. Он отразил все 28 бросков по своим воротам.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ.

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