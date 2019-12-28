Сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ

Сборная России крупно переиграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков не старше 20 лет.

Встреча завершилась со счётом 6:0. Уже в дебюте отличился Александр Хованов. К середине первого периода Павел Дорофеев и Никита Ртищев сделали преимущество россиян комфортным. Во второй 20-минутке шайбы в свой актив записали Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Заключительная треть матча прошла без результативных действий, что не помешало подопечным Валерия Брагина одержать самую крупную победу над канадцами в истории. Лучшим игроком в составе сборной России был признан голкипер Амир Мифтахов. Он отразил все 28 бросков по своим воротам.

U20:🔥 6:0! C таким ультимативным счётом обыграли канадцев на молодёжном чемпионате мира. Это действительно было невероятно!!



Лучший игрок матча — Мифтахов ✊#RUSCAN#снамироссияpic.twitter.com/4dNzMOSkUP — Хоккей России (@russiahockey) December 28, 2019

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ.