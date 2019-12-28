Сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу немецких хоккеистов.
Первую с 2014 года победу в матче в элитном дивизионе мирового первенства сборной Германии принесли шайбы Лукаса Райхеля, Джона Петерки и Доминика Бокка, оформившего дубль.
Чехия ответила голами Мартина Гаша, Яна Еника и Либора Забрански.
Следующим соперником сборной Германии станет национальная команда Канады, а Чехия сыграет с США. Матчи пройдут 30 декабря.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой.