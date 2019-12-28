Сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ

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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу немецких хоккеистов.

Первую с 2014 года победу в матче в элитном дивизионе мирового первенства сборной Германии принесли шайбы Лукаса Райхеля, Джона Петерки и Доминика Бокка, оформившего дубль.

Чехия ответила голами Мартина Гаша, Яна Еника и Либора Забрански.

Следующим соперником сборной Германии станет национальная команда Канады, а Чехия сыграет с США. Матчи пройдут 30 декабря.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой.

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