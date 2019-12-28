Сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу немецких хоккеистов. Первую с 2014 года победу в матче в элитном дивизионе мирового первенства сборной Германии принесли шайбы Лукаса Райхеля, Джона Петерки и Доминика Бокка, оформившего дубль. Чехия ответила голами Мартина Гаша, Яна Еника и Либора Забрански. Следующим соперником сборной Германии станет национальная команда Канады, а Чехия сыграет с США. Матчи пройдут 30 декабря. Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой.