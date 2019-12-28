Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.

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Состав на игру выглядит следующим образом: — голкиперы: Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров; — первое звено: Александр Романов, Даниил Журавлёв, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов; — второе звено: Даниил Мисюль, Егор Замула, Павел Дорофеев, Дмитрий Воронков, Никита Александров; — третье звено: Даниил Пыленков, Данила Галенюк, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин; — четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев. Матч состоится сегодня, 28 декабря, и начнётся в 21:00 мск. В первой игре на МЧМ российская команда уступила Чехии со счётом 3:4. Ранее наставник сборной Канады Дэйл Хантер заявил, что российская молодёжь очень опасна.