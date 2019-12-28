Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой

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Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой
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Состав на игру выглядит следующим образом:

— голкиперы: Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров;

— первое звено: Александр Романов, Даниил Журавлёв, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов;

— второе звено: Даниил Мисюль, Егор Замула, Павел Дорофеев, Дмитрий Воронков, Никита Александров;

— третье звено: Даниил Пыленков, Данила Галенюк, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин;

— четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.

Матч состоится сегодня, 28 декабря, и начнётся в 21:00 мск.

В первой игре на МЧМ российская команда уступила Чехии со счётом 3:4.

Ранее наставник сборной Канады Дэйл Хантер заявил, что российская молодёжь очень опасна.

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