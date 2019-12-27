Наставник сборной Канады: российская молодёжь очень опасна

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о российской команде после победы над американцами (6:4) в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«Команда у россиян очень хорошая. Я прекрасно знаком с ней. Мы ведь провели шесть матчей в рамках Суперсерии, причём у них только половина нынешнего состава приехала в Канаду. Они здорово распоряжаются шайбой. Они в порядке и, безусловно, опасны. Это будет сложная игра, как и с американцами», — приводит слова специалиста Sport24.

После первого периода канадцы уступали с разницей в две шайбы, но уже в середине второй 20-минутки вырвались вперёд в счёте. Автором победного года стал в концовке третьего игрового отрезка Алексис Лафранье. После этого «кленовые листья» поразили пустые ворота. В следующем матче Канада сразится с Россией. Встреча запланирована на 28 декабря в Остраве.

Ранее наставник молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал информацию СМИ о своём возможном уходе из команды, если она не завоюет золото.