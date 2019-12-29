«Они боялись нас, это было видно»: что говорили после матча Россия — Канада на МЧМ

Канадцы боялись сборную России и намеренно отправлялись на смену, чтобы избегать силовых приёмов. Об этом после разгрома «Кленовых листьев» на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии рассказал защитник отечественной команды Егор Замула. В свою очередь, главный тренер Валерий Брагин похвалил подопечных за тактически грамотную игру, но подчеркнул, что зацикливаться на этом успехе не стоит. Также активное обсуждение вызвал поступок капитана североамериканцев Барретта Хэйтона, который отказался снимать шлем во время исполнения российского гимна.

«Самый постыдный поступок, который я видел в хоккее»

Матч между Россией и Канадой на МЧМ получился по-настоящему запоминающимся. Мало того, что отечественная команда разгромила соперника с теннисным счётом — 6:0, так ещё и после игры разгорелся настоящий скандал. Капитан «Кленовых листьев» Барретт Хэйтон отказался снимать шлем во время исполнения гимна России, как команды-победительницы.

На видео заметно, как подопечные Валерия Брагина пытаются обратить внимание судей на этот момент. А спустя некоторое время разбираться с Хэйтоном отправился капитан сборной России Григорий Денисенко, но его вовремя остановили арбитры.

В результате отечественные хоккеисты отказались жать канадцу руку, а нападающий Кирилл Марченко, проезжая мимо Хэйтона, покрутил пальцем у виска. В свою очередь Денисенко заявил, что произошедшее не понравилось всей команде.

🇷🇺 captain Grigori Denisenko didn't want to get into the anthem issue with Hayton



"Just something the whole team didn't like," was all he said through a translator https://t.co/TYgGbbj7Ai — Mark Masters (@markhmasters) December 28, 2019

Поведением игрока остались недовольны и за океаном. Например, его раскритиковал бывший нападающий клубов НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» Девин Сетогучи.

«Барретт Хэйтон, капитан молодёжной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, который я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — написал Сетогучи в Twitter.

Сам Хэйтон после матча о случившемся не сказал ни слова, но вместе с тем отдал должное сборной России.

«Не думаю, что эту игру следует забыть. Это тревожный звоночек, от матча остался привкус кислятины во рту, нам надо извлечь из него урок. Недооценки соперника не было, мы знали, что это великолепная команда. Они вышли и потрясающе сыграли. Дело не в недооценке, мы просто оказались не готовы. Да, на пользу России пошла пара отскоков, но вы сами видели, как они выглядели. Набросились на нас, дело было не просто в паре удачных отскоков», — приводит слова капитана «Чемпионат».

Однако позднее Хэйтон всё же вынужден был извиниться.

«Приношу извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры. Прошу прощения у сборной России и её болельщиков. Как лидер команды, я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем перегруппироваться. Я был растерян в этот момент. Россияне провели отличный матч, и мои действия не подразумевали неуважение к ним. Моя ошибка не должна умалять их победы. Мой долг перед моей командой и всеми канадцами — быть лучше», — приводит его сообщение Федерация хоккея Канады в своём Twitter.

Канадские хоккейные функционеры высказались и от собственного лица.

«Федерация хоккея Канады проявляет огромное уважение к Федерации хоккея России, её игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы хотим, чтобы наши спортсмены и сотрудники проявляли такое же уважение... Федерация хоккея Канады приносит извинения Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и всем канадцам за этот инцидент», — отмечено в заявлении.

«Мы загнали себя в яму, инициатива была у России»

Тренеры сборных после матча о произошедшем тоже не говорили и пребывали в абсолютно разном настроении. Брагин был полностью доволен своей командой, хотя нашёл и повод для критики.

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«Практически от первой и до последней минуты мы правильно действовали тактически, что не может не радовать. Лишь два-три отрезка получились не совсем удачными. Но главное: все поняли, что очень многое решает тактически правильная игра. Горжусь ли рекордной победой над Канадой? Это всего лишь групповой этап. Конечно, результат хороший, но самое главное — качество игры. Нужно улучшать большинство. Сейчас успокоили ребят. Пять минут поблагодарили, порадовались. Готовимся дальше», — заявил специалист.

При этом он усомнился в том, что канадцы могли испугаться российских хоккеистов.

«Нет, мы удачно начали и быстро забросили, а в таких играх это имеет очень большое значение. Тем более, когда забиваешь три-четыре, к тебе приходит уверенность. А соперник начинает спешить и действовать неправильно. Важно, что очень грамотно играли и в заключительном периоде. Практически ничего не позволили сделать сопернику. Офсайд при шайбе Хованова? Не было там ничего. Мы смотрели. Если бы был офсайд, то судьи его бы не пропустили», — добавил Брагин.

В свою очередь, наставник канадцев Дэйл Хантер посетовал, что его подопечные в первом периоде допустили сразу несколько ошибок, и это стоило «Кленовым листьям» матча.

«Мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Так бывает. Поражение есть поражение, и неважно, проигрываешь ты со счётом — 0:6 или 0:1. Мы допускали потери и поплатились за это. Но мы очень хорошо знаем Россию по Суперсерии. У нас много информации об этой команде. Сегодня Канада сыграла не так, как должна была. А россияне провели хороший матч. После поражения от чехов им нужна была большая победа, и они её одержали», — отметил тренер.

Также он рассказал о состоянии здоровья получившего травму Алекси Лафренье, главной звезды в составе «Кленовых листьев».

«Мы ещё не знаем, насколько серьёзное у него повреждение, его обследуют врачи», — поведал Хантер.

«Кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал»

Хоккеисты сборной России, как и Брагин, после матча не скрывали радости от победы, но подчёркивали, что она случилась лишь на стадии группового этапа. А наиболее громкими высказываниями отметился защитник Егор Замула. По его словам, канадцы попросту испугались сборной России.

«Они боялись идти в единоборства. Боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел провести силовой приём, а они просто уезжали меняться. Я кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. «Сели» с первых же минут, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, скамейка жила. Старались играть агрессивнее, жёстче. У нас это получилось. Лафренье поедет домой вместе с Лауко», — напомнил хоккеист.

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Вместе с этим он отметил, что канадцы всю игру пытались провоцировать россиян и порой действовали грязно.

«Кого будем вырубать у американцев? Посмотрим! Пока все лидеры ломаются, а мы играем в хороший хоккей. Будем наращивать темп. Мы никого специально не травмируем, дело случая, что хоккеисты получают повреждения именно в матчах с Россией. Значит, у нас жёсткая оборона. Будем играть и наращивать обороты», — подчеркнул Замула.

А нападающий Василий Подколзин отметил, что игра показала: российские хоккеисты не слабее канадских.

«В первом периоде немножко потолкались с Лафренье. Не знаю, высокомерные канадцы или нет, но ведут себя, как победители. Надо было немного опустить их с небес на землю, сыграть первым номером и вообще не забывать, кто мы такие. Не сказал бы, что травма Лафренье — ключевой момент встречи. Мы играли ровно на протяжении всего матча, может, были минутные провалы, но в целом выполнили тренерскую установку и бились друг за друга. Готов ли повторить, что в России хватает таких, как Лафренье? Да, конечно. Вы же всё сами видели. У нас есть и лучше, чем Алекси. В России много талантливых игроков. Не считаю, что по Лафренье нужно ставить планку. Можно поднимать её и выше», — заявил Подколзин.

А одним из лучших хоккеистов в составе сборной России стал вратарь Амир Мифтахов. В дебютном матче на МЧМ голкипер «Ак Барса» отразил 28 бросков и оформил шатаут.

«Слышал, что это самая крупная победа России над Канадой в истории МЧМ, приятно. Но нам даже в раздевалке говорили, чтобы не следили за счётом, он всегда 0:0. Продолжаем играть дальше, и всё. Мы уже остыли. Матч закончился, идём дальше. Турнир только начинается, две игры прошло. Нам нужно просто зацепиться за такую игру», — отметил Мифтахов.

Также вратарь рассказал об эпизоде с травмой Лафренье на старте второго периода. Алекси после сейва Мифтахова неудачно зацепился за ногу голкипера и подвернул лодыжку. Площадку нападающий покинул лишь при помощи партнёров и на лёд уже не вернулся.

«Он пытался меня обыграть, я не дал ему забить. Шайба находилась рядом со мной, нужно было её контролировать. Поэтому я не видел действий Алекси, не видел, как он упал, даже не понял ничего. Конечно, жаль, когда такой игрок выбывает, интересно было бы за ним следить дальше», — подчеркнул Мифтахов.

В свою очередь, автор первой шайбы в ворота канадцев Александр Хованов отметил, что сборной России помог быстрый гол. Но при этом он отказался называть эту победу над «Кленовыми листьями» особенной.

«Всегда хорошо творить историю. После поражения от чехов мы немного успокоились, осознали, что это только первая игра и впереди ещё много матчей. Сегодня показали, на что способны, и очень счастливы», — заявил Хованов.

А забивший пятую шайбу Егор Соколов рассказал о праздновании своего гола и своём удалении в самом конце матча.

«Я не пытался отпраздновать его как-то по-особенному. Просто споткнулся, а Замула докатился на животе до меня, и я уже не знал, что делать. Эпизод с удалением на последней минуте? Стоял перед воротами, хотел уже уезжать с пятака, но соперник врезался в меня и попытался затолкать в ворота. Хотел его оттолкнуть, но руки пошли в сторону, и видимо, попал по голове. Судьи дали «2+10». Но это их решение, я не буду его оспаривать. Просто ушёл в раздевалку, успокоил нервы», — заявил Соколов.

Также он отметил, что важно было не уступать канадцам в единоборствах и стычках, поскольку они «любят играть грязно».

«Мы пытались грамотно вести силовую борьбу, подавить соперника нашими габаритами. Важно было поймать кураж. Мы потерпели обидное поражение от чехов, но собрались, и вот результат. Самая крупная победа в истории над Канадой? Я на это не обращаю внимания, победа всегда приятна, но это только групповой этап», — подчеркнул Соколов.