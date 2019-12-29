Капитан сборной Канады не стал снимать шлем во время прослушивания гимна России на МЧМ
- globallookpress.com
Инцидент произошёл сразу после встречи группового этапа турнира, в котором Россия разгромила Канаду — 6:0.
По традиции по окончании матча был исполнен гимн страны-победительницы, во время которого хоккеисты обычно снимают шлемы.
Однако капитан североамериканцев Барретт Хэйтон отазался это делать, что вызвало недовольство капитана сборной России Григория Денисенко.
Нападающий направился в сторону соперника, но его остановили судьи.
Ранее сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ.
🇷🇺 captain Grigori Denisenko didn't want to get into the anthem issue with Hayton— Mark Masters (@markhmasters) December 28, 2019
"Just something the whole team didn't like," was all he said through a translator https://t.co/TYgGbbj7Ai