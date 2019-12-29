Капитан сборной Канады не стал снимать шлем во время прослушивания гимна России на МЧМ

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Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон отказался снимать шлем во время исполнения гимна России после матча молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Капитан сборной Канады не стал снимать шлем во время прослушивания гимна России на МЧМ
  • globallookpress.com

Инцидент произошёл сразу после встречи группового этапа турнира, в котором Россия разгромила Канаду — 6:0. 

По традиции по окончании матча был исполнен гимн страны-победительницы, во время которого хоккеисты обычно снимают шлемы. 

Однако капитан североамериканцев Барретт Хэйтон отазался это делать, что вызвало недовольство капитана сборной России Григория Денисенко. 

Нападающий направился в сторону соперника, но его остановили судьи. 

Ранее сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ.

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