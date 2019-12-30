Две пропущенные шайбы за шесть секунд, ошибки Мифтахова и слабая реализация большинства: как Россия проиграла США на МЧМ

Сборная России проиграла США в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Решающим стал отрезок в конце второго периода, в ходе которого отечественная команда пропустила две шайбы за шесть секунд. А после перерыва результативную ошибку допустил вратарь Амир Мифтахов. К тому же, подопечным Валерия Брагина так и не удалось забросить при игре в неравных составах, несмотря на 16 штрафных минут, заработанных американцами.

Отличный настрой после Канады и тяжёлая ситуация в группе

Разгромная победа сборной России над Канадой стала настоящим откровением. Отечественная команда неудачно начала молодёжный чемпионат мира — уступила Чехии и, казалось, с «Кленовыми листьями» ей придётся очень непросто. Но подопечные Валерия Брагина провели образцовый матч, действовали тактически грамотно и забросили в ворота соперника шесть безответных шайб.

А уже на следующий день России предстояло встретиться с ещё одной североамериканской командой — сборной США. Любопытно, что именно «звёздно-полосатым» отечественные хоккеисты уступили в полуфинале прошлогоднего МЧМ — 1:2. Теперь они намеревались взять реванш.

Впрочем, основной задачей была не месть, а улучшение своего положения в группе B. После двух туров все пять команд набрали по три очка. Таким образом, матч между Россией и США во многом превращался в ключевой в борьбе за первое место. И если подопечные Брагина сначала уступили Чехии, а потом разгромили Канаду, то американцы уступили «Кленовым листьям» и не оставили шансов Германии. Между тем помощник главного тренера российской сборной Игорь Ларионов высказался о сопернике исключительно с уважением.

«У США очень сильная команда. Довольно хорошо их знаю, видел в деле много раз. Американский центр национальной системы подготовки находится под Детройтом, мне было приятно наблюдать за ростом этих игроков с первого дня. Это мобильная команда, которая хорошо двигает шайбу, активно играет в атаке и обороне. Предстоит тяжелейший матч, он может решить судьбу первого места в группе», — приводит слова тренера «Чемпионат».

В свою очередь, наставник американцев Скотт Санделин ответил на вопрос, не боится ли он, что кто-то из его лидеров получит травму в грядущем матче, ведь в играх с отечественной дружиной ранее уже получили серьёзные повреждения лидеры чехов (Якуб Лауко) и канадцев (Алексис Лафренье).

«Надо быть готовыми к любому стилю хоккея со стороны соперника. Знаем, что они могут сыграть и так. Это очень талантливая команда, нужно быть готовым ко всему. Канада в матче с нами тоже действовала жёстко, но наши ребята справились с силовым давлением. Какой бы хоккей ни предложила Россия, нам надо будет адаптироваться и противостоять сопернику», — подчеркнул Санделин.

Что касается стартового состава российской сборной, то тут сюрпризов не произошло и на лёд вышли всё те, кто добывал победу над Канадой. На последнем рубеже вновь ожидаемо оказался Амир Мифтахов, совершивший 28 сейвов в матче с «Кленовыми листьями».

Равный период и жёсткие силовые приёмы россиян

Матч обе команды начали достаточно неспешно. Было заметно, что соперники опасаются друг друга и не стремятся излишне рисковать, тем более в первом периоде.

Правда, американцы уже на второй минуте организовали опаснейший выпад два в одного, но реализовать его не сумели. Однако в этом эпизоде нарушение правил допустил Александр Хованов, и россияне остались в меньшинстве. «Звёздно-полосатые» воспользоваться большинством не смогли.

А уже спустя несколько минут двойной малый штраф за удар соперника заработал Артур Калиев. Подопечные Брагина получили великолепную возможность открыть счёт, но выше всяких похвал на последнем рубеже соперника действовал Спенсер Найт.

В дальнейшем инициатива перешла к американцам, и россияне решили остудить пыл соперника с помощью фирменной жёсткой игры. Сначала Александр Романов провёл такой силовой приём против Джона Бичера, что тот с трудом покинул площадку. Затем Никита Александров буквально впечатал в борт оппонента.

Если их действия были чистыми, то Даниил Мисюль явно перестарался. Он провёл силовой приём против лучшего бомбардира сборной США Шейна Пинто в центральной зоне, когда тот не владел шайбой, и получил «2 + 10» за атаку в область головы и шеи.

Три штанги и злополучная концовка

Второй период поначалу развивался по сценарию первого. Обе команды также особенно не стремились рисковать и главные моменты создавали при игре в неравных составах. Например, Хованов в самом начале 20-минутки мощным броском из правого круга вбрасывания сотряс ближнюю штангу.

Американцы ответили щелчком в стойку в исполнении Оливера Вальстрёма. Наконец, Максим Соркин в меньшинстве из убойной позиции также чуть не сломал штангу, едва не открыв счёт.

Увы, удача на этот раз улыбнулась соперникам россиян. В концовке периода американцы реализовали игру в большинстве. Калиев мощным броском из правого круга вбрасывания отправил шайбу прямо над «блином» Мифтахова.

Уже спустя шесть секунд «звёздно-полосатые» отличились вновь. После вбрасывания в центре площадки американцы перехватили шайбу, а Ник Робертсон бросил без надежд на реализацию, но надёжный до того Мифтахов пропустил шайбу над щитком.

Положение россиян достаточно быстро стало если не безнадёжным, то очень тяжёлым. Теперь команда Брагина оказалась в позиции отыгрывающейся и ей предстояло совершать камбэк. Впрочем, впереди у России было целых 20 минут.

Замена вратаря и гол-надежды Романова

Однако на старте третьего периода отечественная команда умудрилась пропустить снова, и вновь грубую ошибку допустил Мифтахов. После броска всё того же Калиева он, казалось, поймал шайбу, но выпустил её из ловушки, и снаряд предательски прополз в сетку. Тренерский штаб сборной после этого решил не рисковать психикой вратаря и выпустил вместо него 17-летнего Ярослава Аскарова.

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К счастью, России моментально удалось вернуться в игру. Романов броском со средней дистанции, наконец, «прошил» Найта. До конца основного времени оставалось ещё 17 минут, и подопечные Брагина почувствовали, что игру можно спасти.

Они на эмоциях понеслись в атаку и принялись наносить броски по воротам соперника. Но вновь сейв за сейвом совершал Найт. Да и в целом американцы держались и не рассыпались под давлением оппонента. К тому же, в середине периода крайне ненужное удаление заработал Соколов.

Соперник его не реализовал, да и не сильно старался. Мало того, в меньшинстве Александров убежал к чужим воротам, но не сумел переиграть Найта. Тут же Россия заработала большинство, и это был решающий отрезок матча.

Забей подопечные Брагина, и всё было бы в их руках, ведь до конца оставалось немало времени. Однако «звёздно-полосатые» мужественно оборонялись, порой буквально ложась под шайбу.

В концовке тренерский штаб сборной России бросил в бой шестого полевого игрока, сняв с игры Аскарова, но особой пользы это не принесло. Не спасло и удаление сразу двух хоккеистов в составе сборной США за 57 секунд до конца. У россиян в данном эпизоде две минуты заработал Дмитрий Воронков. Увы, забросить не удалось, и финальная сирена поставила точку на стараниях россиян.

К сожалению, после идеального матча с Канадой отечественному коллективу не хватило ни сил, ни эмоций на игру с США. При этом поединок получился в целом равным, но решающим стал злополучный отрезок в конце второго периода, когда Россия пропустила дважды за шесть секунд.

Теперь положение коллектива Брагина в турнирной таблице группы B резко ухудшилось. После трёх матчей команда имеет в своём активе всего три очка. И у неё нет другого выхода кроме как обыгрывать Германию 31 декабря в последнем поединке группового этапа. В противном случае Россия может вовсе остаться на последней строчке и впервые в истории МЧМ не попасть в плей-офф.