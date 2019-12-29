Тренеры сборной России поменяли голкипера после трёх пропущенных шайб от США на МЧМ

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Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным принял решение поменять вратаря после трёх пропущенных шайб от США в матче группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Тренеры сборной России поменяли голкипера после трёх пропущенных шайб от США на МЧМ
  • globallookpress.com

Таким образом, Ярослав Аскаров заменил Амира Мифтахова в начале третьего периода.

После двух туров в активе россиян и американцев по три очка.

Ранее сообщалось, что сборная России сократила разрыв в счёте в матче с США на МЧМ.

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