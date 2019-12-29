Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ

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Молодёжная сборная России потерпела поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Остраве и завершилась со счётом 1:3.

Американцы вышли вперёд на 37-й минуте матча благодаря голу Артура Калиева, а через шесть секунд преимущество Соединённых Штатов удвоил Ник Робертсон.

В начале третьего периода Калиев оформил дубль. Через три минуты Александр Романов сократил отставание россиян, но развить успех подопечным Валерия Брагина не удалось.

Для россиян это поражение стало вторым на турнире. 

Ранее сообщалось, что защитник Никита Ртищев ударил головой американского хоккеиста в матче МЧМ.

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