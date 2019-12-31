«Проблема сборной — реализация большинства»: Николишин о нападении молодёжки, влиянии Ларионова и рокировках вратарей

Молодёжной сборной России по хоккею не хватает скорости и чёткости в нападении. Об этом в интервью RT заявил чемпион мира 1993 года Андрей Николишин, подводя итоги первых трёх матчей на первенстве планеты. По его мнению, главной проблемой подопечных Валерия Брагина является реализация большинства. В то же время эксперт похвалил действия оборонительной линии, а также призвал не критиковать команду до окончания турнира.

— Пятое поражение подряд от сборной США на молодёжном чемпионате мира — плохая тенденция или пора свыкнуться с мыслью, что важно брать верх не только в играх с канадцами?

— Не вижу в этом ничего страшного. Да, проиграли. Но стоит помнить, что в Америке молодёжный хоккей выстроен совсем по-другому. Они с 16 лет собирают команду из 30—35 человек. На протяжении года они вместе тренируются и играют, выступают в одном чемпионате. Именно поэтому развитие игроков у них проходит очень продуктивно, а сборная постоянно показывает высокие результаты. У нас было что-то подобное при Виталии Прохорове, однако потом всё пропало. Отсюда и поражения.

— Почему сборную России бросает из крайности в крайность?

— Я бы не сказал, что речь идёт о крайностях. Молодёжный хоккей и интересен тем, что в нём есть место эмоциям, непредсказуемым моментам. Если детально разбирать матч с Канадой, то станет понятно, что у одной команды всё получалось, а у другой — валилось из рук. Такое случается, и к нашей радости, в тот раз победили именно мы. Но это групповой этап, и главное, чтобы такие скачки происходили не в плей-офф.

— То есть дело исключительно в психологии, а не в физических кондициях?

— Да, это чистая психология. Многие говорят об усталости, но когда турнир длится десять дней, устать просто не успеваешь. Тем более в таком возрасте можно справиться с любыми нагрузками.

— Рокировки во вратарской линии по ходу матчей не заставляют самих голкиперов нервничать?

— Иногда в хоккее смена вратаря делается не для того, чтобы его ущемить, а чтобы мотивировать остальных игроков на определённые действия. Эта линия всегда стоит обособленно. Оба наших голкипера — сильные, психологически устойчивые и перспективные ребята. Конечно, случаются неудачные эпизоды, особенно на молодёжном уровне, но не стоит на это обращать внимание.

— Мифтахов пропустил две совершенно необязательные шайбы в матче с США…

— Давайте разберём. В первом случае винить голкипера не в чем. Там имела место диагональная передача и бросок с ходу. Следующая шайба залетела после череды ошибок полевых игроков по кривой траектории. Амир уже ничем не мог помочь. Да, третье взятие ворот — полностью его ошибка. Поэтому тренерский штаб и принял решение сделать замену, чтобы окончательно не сломать парня. Ведь когда пропускаешь лёгкий гол, начинаешь заниматься самоедством. А матч продолжается, и ситуацию ещё можно было спасти. Чтобы не терять боевую единицу и человека с моральной точки зрения, выпустили Ярослава Аскарова.

— Порой складывается ощущение, что сборная России в нападении не может найти баланс — то бросает со средней и дальней дистанций на поражение, то плетёт кружева...

— Дело не в балансе, а в том, что современный хоккей очень ускорился. Официальная статистика говорит, что 87% шайб забрасывается в одно касание либо после переправления удара. Посмотрите на гол Александра Романова после двух-трёх точных передач. Но в большинстве случаев мы передерживаем шайбу и нам не хватает скорости. Пока мы не решим эту проблему, у нас ничего не получится.

— В первых трёх играх выделялся Егор Замула...

— Он и против США здорово сыграл, активно помогал команде. Это потенциально очень сильный защитник с хорошим подключением. Да, Замула сделал дубль в матче с Чехией, но это не его основная задача. Для этого есть нападающие.

— Насколько вам понравилась игра сборной России в защите в матчах с североамериканцами? Или её можно рассматривать только в контексте результата?

— Оборона у нас очень подвижная, с активными клюшками. Мы и эффективно чистим свой пятак, и прессингуем соперника. Россия на молодёжном уровне всегда была сильна своими крупными и в то же время катающимися защитниками. С этой точки зрения вопросов никогда не было. Нет их и сейчас.

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— Худшая реализация большинства на турнире — тревожный момент?

— Да, это наша основная проблема. Если с Чехией мы забросили, когда на лёд уже выскакивал пятый игрок, то потом не было даже таких эпизодов. Опять же, здесь просматривается отсутствие чёткости в завершении, нет вывода на последний бросок, который должен быть разящим, с удобной позиции и в одно касание. Над этими аспектами нам и надо работать.

— Многие полагают, что влияние Игоря Ларионова на команду слишком велико. Согласны с этим?

— Об этом нужно спросить у главного тренера Валерия Брагина. В любом случае всё должно работать на команду. Если тренеры начнут соперничать друг с другом, то это только усугубит положение. Но думаю, что оба они — умные, грамотные люди, которые понимают, зачем приехали на турнир. После матча с чехами тоже многое говорили: этот плохой, тот плохой, один рисует, другой смотрит. А после разгрома Канады все в ладоши захлопали. Надо прекратить эту демагогию, дайте ребятам отыграть турнир.

— Что вам импонирует в игре сборной России на данный момент?

— В матче с США мы порой очень хорошо контролировали шайбу в совокупности с точными передачами и открываниями, напоминавшими советский стиль. Это заставляло соперника бегать, играть в догонялки. Мне бы хотелось видеть именно такую сборную, которая удерживает шайбу и создаёт моменты.

— Что касается матча с Германией — может ли на подопечных Брагина сказаться психологическое давление? Или они легко решат проблему выхода из группы после дня отдыха?

— У нас сильная группа, в которой не приходится говорить о разбросе сил, пять команд претендуют на выход в плей-офф. Поэтому прессинг ощущают все сборные. Россия уже оказалась на этом уровне. Если вы не умеете справляться с психологическим давлением, то вам нечего делать на чемпионате мира.

— Учитывая нынешнее состояние национальной команды, с кем бы ей не стоило пересекаться уже в четвертьфинале?

— Пусть соперник думает, с кем ему не хотелось бы встречаться, пусть он боится сборную России. А нам должно быть всё равно, будь то шведы, финны, словаки или швейцарцы.