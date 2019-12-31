Пять очков Марченко и три гола в большинстве: сборная России обыграла команду Германии и вышла в плей-офф МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею разгромила национальную команду Германии и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира 2020 года. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Валерия Брагина, а одним из главных героев стал Кирилл Марченко. Форвард СКА записал на свой счёт два гола и три результативные передачи. Помимо прочего, отечественные хоккеисты прервали неудачную серию при игре в неравных составах, трижды реализовав численное преимущество.

В заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России одержала верх над командой Германии. Отечественные спортсмены не оставили ни единого шанса сопернику, отправив в его ворота шесть шайб, и тем самым гарантировали себе выход в плей-офф соревнований.

В преддверии дуэли с немцами отечественные хоккеисты находились в не самом удобном положении. Победа американцев над чехами лишила их шансов занять первое или второе место группе и тем самым гарантировала не самый благоприятный жребий в плей-офф. В четвертьфинале дружине Валерия Брагина предстоит встреча с одним из лидеров квинтета A в лице Швеции, Финляндии или Швейцарии, которых нельзя назвать удобными соперниками.

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Таким образом, чтобы избежать столкновения с первой командой параллельной группы, российским спортсменам было необходимо обыгрывать немцев, а также надеяться, что игра между канадцами и чехами не закончится триумфом хозяев турнира в овертайме. В таком случае «кленовые листья» обойдут «красную машину» по количеству очков, а хозяева первенства — по личным встречам.

При этом Григорию Денисенко и компании не стоило заранее думать о плей-офф, ведь сохранялся риск и вовсе не попасть в число восьми сильнейших коллективов планеты. К очному противостоянию сборные подходили с тремя очками в активе, вследствие чего поражение от Германии автоматически оставляло Россию на последнем, пятом месте в группе.

Кроме того, сама Бундестим если и не внушала страх, то как минимум заставляла считаться с собой. На турнире подопечные Тобиаса Абштрайтера успели обыграть чехов, а также оказать серьёзное сопротивление североамериканцам. В матче с американцами они и вовсе дважды вели в счёте, но не смогли удержать преимущество. Встреча с канадцами получилась менее конкурентной, но и там они имели шансы зацепиться.

Также стоило отдать должное нынешнему составу молодёжной сборной Германии. Отдельно необходимо отметить одного из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форварда Тима Штютцле, а также Морица Зайдера. В отличие от более молодого партнёра, защитник уже успел принять участие в ярмарке талантов и ушёл с неё под общим шестым номером. Для сравнения, Василий Подколзин был выбран десятым.

Положение сборной России осложнялось отсутствием Никиты Ртищева. В матче с США форвард ЦСКА вступил в конфронтацию с Оливером Вальстрёмом, в ходе которой попытался ударить его головой. По ходу встречи арбитры не заметили нарушения в действиях спортсмена, но уже по её окончании он был дисквалифицирован. Примечательно, что ранее такие же санкции были применены в отношении канадца Джозефа Велено. В результате в четвёртой тройке появился 18-летний Максим Грошев.

Однако эта потеря не помешала отечественным хоккеистам уверенно начать заключительный матч групповой стадии. С первых минут они принялись оказывать давление на ворота Хендрика Хане и умело пользоваться несогласованностью в действиях немецких защитников. Умелый форчекинг неоднократно позволял россиянам на скорости врываться в зону противника и создавать опасные моменты. Уже на третьей минуте Кирилл Марченко мог открыть счёт, но вратарь сыграл выше всяких похвал.

Впоследствии Хане ещё несколько раз спас команду, но всё-таки был вынужден капитулировать. Никита Александров отдал передачу от борта, а всё тот же Марченко прорвался по правому краю. Форвард СКА не стал делиться шайбой с партнёрами и мощно бросил в дальний угол, оформив свой первый гол на турнире.

Семь минут спустя всё тот же Марченко удвоил преимущество российской дружины, а ответственность за этот успех с ним разделили Василий Подколзин и Дмитрий Воронков. Хоккеисты разыграли эффектную трёхходовку у ворот Хане, после чего Кирилл «расстрелял» голкипера бундесманншафт. Стоит отметить, что к этому моменту подопечные Брагина уже успели сыграть в большинстве, но переправить шайбу в сетку вновь не сумели. Таким образом, они в 15-й раз подряд не воспользовались численным преимуществом на первенстве планеты.

Если в первой половине периода немцы действовали крайне неудачно и беззубо, то в концовке сумели создать проблемы. Сначала всё тот же Штютцле имел отличный шанс сократить отставание, а затем подопечные Абштрайтера не смогли реализовать большинство. В этом им помешал Ярослав Аскаров, сменивший в воротах неудачно проведшего дуэль с США Амира Мифтахова.

Второй период россияне традиционно начали очень активно, но в середине позволили немцам перехватить инициативу. Причиной тому стали два подряд удаления в составе дружины Брагина, чуть было не стоившие ей пары пропущенных шайб. Ближе всех к голу был Доминик Бокк, но он не попал в пустой угол. В остальных эпизодах классно действовал Аскаров. Талантливый голкипер неудачно провёл встречу с Чехией, но в этот день практически не ошибался.

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Игра юного вратаря настолько вдохновила партнёров, что те решили все вопросы о победителе в концовке второй 20-минутки. Лишь с 17-й попытки сборная России прервала неудачную серию и забросила большинстве, причём сделала это три раза подряд. С разницей в 40 секунд отличились Григорий Денисенко и Павел Дорофеев, а затем форвард магнитогорского «Металлурга» оформил дубль. В качестве ассистента дважды выступил Марченко, всерьёз нацелившийся на звание лучшего игрока матча.

Третий период не стал исключением и вновь ознаменовался шквалом атак российского коллектива. В центре внимания вновь оказался Марченко, в третий раз отметившийся результативной передачей. На этот раз в роли снайпера выступил Воронков, для которого этот гол стал первым на первенстве планеты. Подопечные Брагина были близки к тому, чтобы повторить разгром канадцев, но в концовке позволили себе расслабиться. Нино Киндер воспользовался грубой ошибкой защитников и переиграл распластавшегося на льду Аскарова.

Сборная России одержала вторую победу на групповой стадии молодёжного чемпионата мира и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал. На данный момент подопечные Брагина занимают вторую строчку в квинтете B, но Канада и Чехия имеют матч в запасе.