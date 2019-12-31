Стал известен состав молодёжной сборной России на матч МЧМ с Германией

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Определился состав молодёжной сборной России на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Германии.
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч МЧМ с Германией
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Состав сборной России выглядит следующим образом.

Матч между сборными России и Германии состоится 31 декабря в 17:00 мск. Победитель встречи выходит из группы, проигравший будет бороться за выживание.

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