Стал известен состав молодёжной сборной России на матч МЧМ с Германией

Определился состав молодёжной сборной России на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Германии.

Состав сборной России выглядит следующим образом.

🙌 Состав на завершающий матч группового этапа МЧМ. Изучаем и готовимся болеть!

⠀#снамироссияpic.twitter.com/46vpFCJAvS — Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2019

Матч между сборными России и Германии состоится 31 декабря в 17:00 мск. Победитель встречи выходит из группы, проигравший будет бороться за выживание.

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