Стал известен состав молодёжной сборной России на матч МЧМ с Германией
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Состав сборной России выглядит следующим образом.
🙌 Состав на завершающий матч группового этапа МЧМ. Изучаем и готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2019
⠀#снамироссияpic.twitter.com/46vpFCJAvS
Матч между сборными России и Германии состоится 31 декабря в 17:00 мск. Победитель встречи выходит из группы, проигравший будет бороться за выживание.
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