Кожевников рассказал, какого подарка на Новый год ждёт от сборной России на МЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что лучшим подарком на Новый год от молодёжной сборной России для него станет победа над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира.
Кожевников рассказал, какого подарка на Новый год ждёт от сборной России на МЧМ по хоккею
  • © fhr.ru

«Все мы ожидаем только победы от российской сборной в матче с Германией. Должны побеждать за счёт ответственности, командной игры и сплочённости. Самое главное — идти на ворота соперника, не возиться по углам. Конечно, рассчитываем на удачную игру голкипера Ярослава Аскарова. Наша главная проблема — не забиваем свои моменты, если не считать матча с Канадой. Надо прибавлять в реализации. Главное — победить, а остальное уже формальности. Ждём от «молодёжки» подарка на Новый год», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Матч между сборными России и Германии состоится 31 декабря в 17:00 мск.

Ранее капитан сборной Германии заявил, что его команда хочет выиграть следующий матч с Россией на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить