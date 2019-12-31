Кожевников рассказал, какого подарка на Новый год ждёт от сборной России на МЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что лучшим подарком на Новый год от молодёжной сборной России для него станет победа над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира.

«Все мы ожидаем только победы от российской сборной в матче с Германией. Должны побеждать за счёт ответственности, командной игры и сплочённости. Самое главное — идти на ворота соперника, не возиться по углам. Конечно, рассчитываем на удачную игру голкипера Ярослава Аскарова. Наша главная проблема — не забиваем свои моменты, если не считать матча с Канадой. Надо прибавлять в реализации. Главное — победить, а остальное уже формальности. Ждём от «молодёжки» подарка на Новый год», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Матч между сборными России и Германии состоится 31 декабря в 17:00 мск.

Ранее капитан сборной Германии заявил, что его команда хочет выиграть следующий матч с Россией на МЧМ.