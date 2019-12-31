Капитан сборной Германии: мы хотим выиграть следующий матч с Россией на МЧМ

Короткая ссылка
Капитан молодёжной сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер заявил, что его не интересует положение дел у других команд на молодёжном чемпионате мира, а задача его коллектива — победить Россию.
Капитан сборной Германии: мы хотим выиграть следующий матч с Россией на МЧМ
  • © fhr.ru

«Мы хотим выиграть наш следующий матч с Россией. Нам безразлично, как дела у других команд. Нам нужно быстро восстановиться и подготовиться», — приводит слова Зайдера iltalehti.fi.

Обе команды потерпели по два поражения на групповом этапе. Проигравший в матче Россия — Германия будет бороться за выживание. Игра состоится 31 декабря. Время начала встречи — 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем МЧМ с Германией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить