Капитан сборной Германии: мы хотим выиграть следующий матч с Россией на МЧМ

Капитан молодёжной сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер заявил, что его не интересует положение дел у других команд на молодёжном чемпионате мира, а задача его коллектива — победить Россию.

«Мы хотим выиграть наш следующий матч с Россией. Нам безразлично, как дела у других команд. Нам нужно быстро восстановиться и подготовиться», — приводит слова Зайдера iltalehti.fi.

Обе команды потерпели по два поражения на групповом этапе. Проигравший в матче Россия — Германия будет бороться за выживание. Игра состоится 31 декабря. Время начала встречи — 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем МЧМ с Германией.