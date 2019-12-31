Аскаров: для русских чем тяжелее, тем лучше

Голкипер молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров поделился впечатлениями от победы над национальной командой Германии на групповом этапе чемпионата мира 2020 года.

«У русских так всегда — чем тяжелее, тем нам лучше. Все понимали значимость этого матча. Должны были выигрывать, нам нельзя было ни в коем случае его портить», — цитирует Аскарова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что голкиперу всегда тяжело играть с командами, которые наносят мало бросков по воротам. Кроме того, он поблагодарил своих партнёров по команде, сказав, что те часто блокировали попытки немцев направить шайбу в створ.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал, что говорил игрокам после поражения от команды США.