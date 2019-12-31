Аскаров: для русских чем тяжелее, тем лучше

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Голкипер молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров поделился впечатлениями от победы над национальной командой Германии на групповом этапе чемпионата мира 2020 года.
Аскаров: для русских чем тяжелее, тем лучше
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«У русских так всегда — чем тяжелее, тем нам лучше. Все понимали значимость этого матча. Должны были выигрывать, нам нельзя было ни в коем случае его портить», — цитирует Аскарова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что голкиперу всегда тяжело играть с командами, которые наносят мало бросков по воротам. Кроме того, он поблагодарил своих партнёров по команде, сказав, что те часто блокировали попытки немцев направить шайбу в створ.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал, что говорил игрокам после поражения от команды США.

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