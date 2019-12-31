Брагин рассказал, что говорил хоккеистам сборной России после поражения от США на МЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал, как протекало общение с игроками после поражения от национальной команды США на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
Брагин рассказал, что говорил хоккеистам сборной России после поражения от США на МЧМ по хоккею
  • © fhr.ru

«Провели короткое собрание и объяснили, что всё только начинается. Просто не четыре матча предварительного этапа, а три», — сказал Брагин «Спорт-Экспрессу».

По его словам, заключительный матч группового этапа турнира с Германией по уровню ответственности соответствовал играм стадии плей-офф. При этом он отметил, что требовал от хоккеистов не волноваться и спокойно демонстрировать своё мастерство.

Ранее Брагин указал на ошибки сборной России в матче с командой Германии на молодёжном первенстве планеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить