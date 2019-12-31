Брагин рассказал, что говорил хоккеистам сборной России после поражения от США на МЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал, как протекало общение с игроками после поражения от национальной команды США на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Провели короткое собрание и объяснили, что всё только начинается. Просто не четыре матча предварительного этапа, а три», — сказал Брагин «Спорт-Экспрессу».

По его словам, заключительный матч группового этапа турнира с Германией по уровню ответственности соответствовал играм стадии плей-офф. При этом он отметил, что требовал от хоккеистов не волноваться и спокойно демонстрировать своё мастерство.

Ранее Брагин указал на ошибки сборной России в матче с командой Германии на молодёжном первенстве планеты.