Брагин рассказал, что говорил хоккеистам сборной России после поражения от США на МЧМ по хоккею
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«Провели короткое собрание и объяснили, что всё только начинается. Просто не четыре матча предварительного этапа, а три», — сказал Брагин «Спорт-Экспрессу».
По его словам, заключительный матч группового этапа турнира с Германией по уровню ответственности соответствовал играм стадии плей-офф. При этом он отметил, что требовал от хоккеистов не волноваться и спокойно демонстрировать своё мастерство.
Ранее Брагин указал на ошибки сборной России в матче с командой Германии на молодёжном первенстве планеты.