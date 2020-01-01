«Счёт позволял удаляться»: что говорили после матча Россия — Германия на МЧМ

Комфортное преимущество в счёте в матче с Германией позволило молодёжной сборной России по хоккею отработать игру в меньшинстве. Так наставник национальной команды Валерий Брагин отреагировал на обилие удалений в заключительной игре группового этапа на чемпионате мира. В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк в преддверии плей-офф призвал хоккеистов соблюдать игровую дисциплину. Комментируя итоги матча, российские спортсмены в основном выражали радость по поводу успешной реализации численного большинства и отмечали уверенные действия вратаря Ярослава Аскарова.

«Многое зависит от наших вратарей»

В заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России уверенно обыграла команду Германии — 6:1. По два гола в свой актив записали Кирилл Марченко и Павел Дорофеев. Ещё по одной шайбе забросили Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков. У немцев незадолго до финальной сирены отличился Нино Киндер. Эта победа стала для коллектива Валерия Брагина второй на предварительной стадии и гарантировала выход в четвертьфинал.

В первом раунде плей-офф сборная России сыграет с командой Швейцарии. В других четвертьфинальных парах канадцы сыграют со словаками, американцы — с финнами, а шведы — с чехами.

Комментируя итоги матча с Германией, Брагин признал, что в концовке встречи его подопечные немного расслабились. При этом обилие удалений в конкретной встрече его не сильно расстроило.

«Когда счёт стал крупным, начали немножко неправильно играть — очки набирать, голы, это надо поправить. Противник вчера играл, мы отдохнули, свежее выглядели и качественнее играли. Удаления? Счёт позволял. С другой стороны, в меньшинстве поиграли, поработали неплохо. Не пропустили ничего», — цитирует Брагина «Спорт-Экспресс».

По словам наставника, после проигрыша команде США тренерский штаб сборной России провёл короткое собрание и объяснил игрокам, что «всё только начинается». Брагин рассказал, что просил хоккеистов «выходить и спокойно играть».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, напротив, обратил внимание на необходимость действовать на площадке более организованно и не получать удаления.

«Команда Германии показала себя дисциплинированной, но нам самим надо меньше удаляться. Как показали первые игры, если будем удаляться и не будет дисциплины, мы ничего не выиграем. Только через жесточайшую дисциплину, работоспособность и самопожертвование можно чего-то добиться. И, конечно, нельзя удаляться, а в равных составах мы не уступим. Ну и от наших вратарей много зависит: если они будут выручать, не будут пропускать лёгких шайб, то будет успех», — сказал функционер ТАСС.

«У русских так всегда — чем тяжелее, тем нам лучше»

Капитан молодёжной сборной Григорий Денисенко выразил уверенность в том, что отечественным хоккеистам необходимо ставить перед собой высокие цели и стремиться брать верх в каждом отдельно взятом матче. По его мнению, сборная России должна добиваться побед за счёт совместных действий.

«Выходили на игру сконцентрированными. Нервного напряжения не было. Нужно прибавлять от игры к игре, нельзя довольствоваться малым. Почему наконец реализовали большинство? Просто поострее сыграли — и всё», — цитирует Денисенко «Чемпионат».

Герой матча Кирилл Марченко, набравший пять очков, объяснил такую результативность простым везением и собственным упорством.

«Где-то мне повезло. Но я старался, до этого три игры не забивал. Василий Подколзин, спасибо ему большое, здорово отдавал. Что-то я даже сегодня и не реализовал. Но всё равно — что залетело, то хорошо. Где-то надо было даже хладнокровнее сыграть. Матч на матч не приходится. Где-то много моментов, где-то мало. Жалко, что не реализовал все моменты», — сказал нападающий.

Он также объяснил, как сборной удалось начать реализовывать игру в большинстве.

«Секрет большинства — просто упорная работа. Что-то поменяли, внесли небольшие изменения. В принципе, наигрывали одно и то же — розыгрыш бросков. Это повезло, что от двух штанг там залетело. Где-то потом наброс — отскок — добивание», — добавил Марченко.

В свою очередь, нападающий Александр Хованов признался, что голы в большинстве обнадёжили сборную России и придали ей уверенности.

«Здорово, что сегодня получились три гола при розыгрыше лишнего, у нас спал груз с плеч. Отрабатывали этот компонент на тренировках, смотрели видео, кто где стоит у немцев. В этот раз удалось удачно попасть. До этого много бросали, но то в штангу попадали, то вратарь соперника совершал сумасшедшее спасение. Против Германии сначала Денисенко удачно бросил, потом Дорофеев попал впритирку со штангой», — сказал хоккеист «Известиям».

По словам защитника Егора Замулы, сборная России прежде всего грамотно сыграла в обороне. Он также признался, что ждёт встречи с родственниками перед плей-офф.

«Германия — хороший соперник, хорошие молодые пацаны у них, но мы сегодня здорово действовали в защите, реализовали большинство и не пропустили в меньшинстве. Мы в команде друг в друга верим. Что касается настроя, то поговорим с командой. У меня здесь вся родня, постараемся встретиться с ними, поцеловаться и пожелать друг другу удачи. Мы идём туда, куда мы хотим идти, и у нас уже нет права на ошибку», — подчеркнул Замула.

По мнению нападающего Егора Соколова, для сборной России непринципиально, с кем она встретилась бы в первом раунде плей-офф.

«Я не могу сказать, что какая-то игра на этом турнире была не важна — все матчи были важными. Мы сейчас в хорошем состоянии, наконец-то реализовали большинство. Нам всё равно, с кем играть в четвертьфинале, просто двигаемся дальше. Марченко сыграл сегодня великолепно, но знаете, у нас в команде неважно, кто забивает голы, главное — победа», — приводит комментарий хоккеиста Sport24.

Отдельно Соколов высказался о голкипере российской сборной Ярославе Аскарове.

«Аскаров — крутой вратарь, первый раз увидел его на сборах перед турниром. Был потрясён, как он играет в 17 лет. Перед матчем лезли неприятные мысли в голову, но сегодня утром проснулся с холодной головой. Я всегда очень эмоциональный, даже после игры меня не отпускает. Когда игра идёт, эмоции приходят, выхожу и бьюсь в каждой смене», — уточнил Соколов.

Сам вратарь молодёжки Аскаров пропустил лишь одну шайбу после опрометчивого выхода из ворот. Он объяснил своё решение сыграть таким образом комфортным преимуществом над соперниками.

«Почему бы и нет? Конечно, если бы счёт был равным или в одну вели, я бы на такое не решился. Но в конце преимущество было комфортным, и я решил рискнуть», — сказал Аскаров.

Голкипер увидел, что Киндер собирается смещаться в центр, и попытался преградить ему путь, но форвард оказался хитрее.

«Но парниша хорошо сыграл, голову поднял, и на тормозе. Ничего страшного — кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Наше турнирное положение? У русских так всегда — чем тяжелее, тем нам лучше. Все понимали значимость этого матча. Должны были выигрывать, нам нельзя было ни в коем случае его портить», — констатировал голкипер.