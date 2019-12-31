Аскаров о пропущенной шайбе: кто не рискует, тот не пьёт шампанское

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Голкипер молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров рассказал, почему решил авантюрно сыграть на выходе в эпизоде с пропущенным голом в матче с национальной командой Германии на первенстве планеты 2020 года.
Аскаров о пропущенной шайбе: кто не рискует, тот не пьёт шампанское
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«Решил, почему бы и нет? Конечно, если бы счёт был равным, или в одну вели, я бы так не сделал. В конце счёт позволял, и я решил рискнуть», — признался Аскаров «Спорт-Экспрессу».

По его словам, он увидел, что Нино Киндер собирается смещаться в центр, и попытался преградить ему путь, но немецкий форвард оказался хитрее.

«Но парниша хорошо сыграл, голову поднял, и на тормозе. Ничего страшного — кто не рискует, тот не пьёт шампанское», — добавил Аскаров.

Ранее он прокомментировал победу над национальной командой Германии.

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