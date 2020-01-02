Дубль Воронкова, две передачи Денисенко и чудо-сейв Аскарова: как Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ

Сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Главным героем матча стал оформивший дубль Дмитрий Воронков. Капитан россиян Григорий Денисенко записал на свой счёт две результативные передачи, а вратарь Ярослав Аскаров отметился невероятным сейвом в самом начале первого периода.

Неуступчивый соперник и неприятное воспоминание

Групповой этап молодёжного чемпионата мира получился крайне неоднозначным для сборной России. С одной стороны, дружина Валерия Брагина одержала историческую победу над Канадой (6:0), с другой, уступила Чехии и США. После этого команда оказалась на грани непопадания в плей-офф, собралась и разгромила в решающем матче Германию — 6:1.

Казалось, что третье место в группе обеспечит отечественной команде встречу с топ-соперником в четвертьфинале, но Россия неожиданно попала на Швейцарию. Альпийцы в последнем туре обыграли действующего чемпиона МЧМ Финляндию и заняли вторую строчку в группе А.

Противостояние с подопечными Тьерри Патерлини многие болельщики восприняли с энтузиазмом, однако тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов предостерёг подопечных от недооценки соперника.

«Мы очень много думаем, главное сейчас — не забыть, что они сделали с нашей олимпийской сборной две недели назад. Знаете счёт? 2:7. Мы напомним, как они несколько унизили наших старших братьев, это станет лучшей мотивацией», — отметил Ларионов.

«Прошлись по моментам, которые ждём от швейцарцев при игре в атаке и обороне, поработали в большинстве. Настрой боевой. Результат зависит от каждого из 22 человек, которые выйдут на игру. Каждая боевая единица очень важна. И дисциплина, дисциплина и ещё раз дисциплина. То есть без удалений», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Да и на примере того же матча с финнами швейцарцы показали, что являются крепкой сборной, которая способна дать бой сопернику любого уровня. На групповом этапе альпийцы одержали ещё две победы — над Казахстаном (5:3) и Словакией (7:2). А вот шведы им оказались не по зубам (2:5).

Но если взять общую статистику противостояния России с Швейцарией на МЧМ, то коллектив Брагина можно было назвать явным фаворитом. В 18 матчах в рамках этих турниров отечественная команда одержала 15 побед при двух ничьих и одном поражении. И оно, что символично, пришлось на четвертьфинальный поединок МЧМ-2010. Тогда россияне с Владимиром Тарасенко, Никитой Зайцевым и Евгением Кузнецовым проиграли в овертайме — 2:3 и вылетели из турнира. Швейцария же в полуфинале пропустила шесть шайб от Канады, а в матче за третье место — 11 от Швеции.

Болельщикам оставалось лишь надеяться, что спустя десять лет подобное со сборной России не повторится, тем более что она подошла к противостоянию в идеальном составе. Вернулся в строй пропустивший встречу с Германией из-за дисквалификации нападающий Никита Ртищев. Что касается вратарской позиции, то её вновь занял 17-летний Ярослав Аскаров.

Давление России и минимум моментов

С первых минут четвертьфинального матча стало очевидно, что швейцарцы не намерены лезть на рожон. Они отдали шайбу номинальному фавориту и принялись спокойно обороняться. И пройти защитные ряды соперника подопечным Брагина было очень непросто, ведь коллектив Патерлини оставлял минимум свободного пространства.

Более того, первый опасный момент в матче создала именно Швейцария. Аскаров отразил бросок от левого борта прямо перед собой, но проявил чудеса реакции и поймал шайбу в ловушку после добивания Тима Берни в упор.

Тут же Россия ответила своим моментом. Оппонент остался в меньшинстве, и Кирилл Марченко в ходе одной из атак проверил на крепость штангу ворот соперника. Практически моментально первое удаление заработала и отечественная команда, но швейцарцы из него ничего извлечь не сумели.

Ближе к перерыву преимущество россиян стало очевиднее. Они наращивали давление и улучшали статистику по броскам. Только вот стопроцентных шансов по-прежнему было совсем немного.

Две шайбы в большинстве и провал в середине периода

Зато второй период начался для сборной России лучше не придумаешь. Не успели команды вернуться на лёд, как швейцарцы заработали необязательное удаление за нарушение численного состава. И отечественная команда тут же их за это наказала. До того неуступчивые на пятаке альпийцы упустили Дмитрия Воронкова, а тот спокойно отправил шайбу в сетку после идеальной передачи Георгия Денисенко.

Следом россияне создали ещё несколько опасных моментов. Показалось, что в дальнейшем проблем у них не возникнет. Однако команда расслабилась слишком рано. Сначала удаление заработал Егор Замула, а затем подопечные Брагина, успешно отыграв в меньшинстве, буквально подарили шайбу Гаэтану Жобену у своих ворот, и тот со второй попытки пробил Аскарова.

К счастью, вторая половина периода всё-таки осталась за сборной России. За пять минут до конца Денисенко отметился ещё одной великолепной передачей, которой было грех не воспользоваться, и Александр Хованов вновь вывел отечественную дружину вперёд.

А непосредственно перед перерывом россияне во второй раз сумели реализовать большинство. На этот раз Хованов вывел на бросок Воронкова. Так Дмитрий оформил дубль, хотя до того забросил лишь одну шайбу на турнире.

Терпение России и отчаяние соперника

В заключительном периоде сборная Швейцарии изо всех сил пыталась вернуться в игру, но россияне действовали в целом спокойно и сдерживали атаки соперника. Пожалуй, наиболее сложный отрезок для подопечных Брагина пришёлся на начало 20-минутки, когда удаления друг за другом получили Василий Подколзин и Илья Круглов. К счастью, отечественной дружине удалось выстоять в этой ситуации.

А за три минуты и 11 секунд до финальной сирены Патерлини взял тайм-аут и пошёл ва-банк: выпустил на лёд шестого полевого игрока вместо Холленштайна. После этого швейцарцы, разумеется, завладели шайбой и осадили ворота Аскарова, но по-настоящему опасных моментов создать не смогли.

Окончательно всё стало ясно за минуту и 47 секунд до конца, когда Тим Берни ценой фола остановил прорыв Круглова и получил за это малый дисциплинарный штраф. Совершить чудо в такой ситуации альпийцы уже никак не могли.

Таким образом, подопечные Брагина, хоть и не без потерянных нервов, добыли путёвку в полуфинал. Большую часть встречи россияне явно доминировали, а провалились лишь в середине второго периода, когда и пропустили единственную шайбу. К счастью, им удалось быстро прийти в себя и двумя точными бросками фактически закончить игру.

Отрадно, что отечественная сборная вновь удачно сыграла в неполных составах и забросила две шайбы в большинстве. При этом, как уже говорилось, в обоих случаях отличился Воронков. Впереди Россию ждёт полуфинал, однако потенциальные соперники пока неизвестны. Они определятся лишь после проведения специальной жеребьёвки.