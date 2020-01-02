«Эта сборная может играть в сильный хоккей»: о чём говорят перед четвертьфиналом МЧМ Россия — Швейцария

Сборная России слишком часто удаляется на текущем молодёжном чемпионате мира по хоккею, из-за чего страдает командная дисциплина. Об этом в преддверии четвертьфинала со Швейцарией заявил тренер команды Игорь Ларионов. Согласился с ним и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. В свою очередь, нападающий Егор Соколов отметил, что проходных встреч в плей-офф турнира не будет, а агент Алексей Дементьев призвал не позволять сопернику контролировать шайбу.

«Это на нас должны нарушать правила, а не мы на сопернике»

В четверг, 2 января, стартует плей-офф молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России, одержав две победы и потерпев столько же поражений на групповом этапе, в четвертьфинале турнира встретится с национальной командой Швейцарии.

Букмекеры считают дружину Валерия Брагина явным фаворитом противостояния, однако нападающий Егор Соколов уверен, что встреча вряд ли станет для него и его партнёров лёгкой прогулкой.

«Не так важно, с кем нам предстоит играть в плей-офф, тут слабых соперников не осталось, любой — хороший. Швейцарцы вчера это доказали на собственном примере, обыграв финнов — 5:2. Будем готовиться к ним, проходных матчей нет», — отметил форвард.

«В сборной Швейцарии знаю Валентина Нуссбаумера, он в моей лиге играет. Ещё есть Тим Берни, мы с ним в лагере «Коламбуса» пересекались», — приводит слова Соколова «Чемпионат».

По словам хоккеиста, на тренировке его не наигрывали в большинстве. Он затруднился ответить, хорошо это или плохо, признавшись, что не собирается оспаривать тренерское решение. Нападающий также подчеркнул, что арена в Тршинеце, где предстоит сыграть первый матч раунда навылет, ему понравилась больше, чем стадион в Остраве.

«Здесь трибуны расположены вокруг льда, как в Канаде, приятно играть в такой обстановке. Надеюсь, соберётся полный стадион. Соглашусь, что главное перед матчем — это настрой. С чехами, возможно, его не хватило, где-то трибуны поджали. Но это уже в прошлом, мы готовимся к швейцарцам», — добавил Соколов.

Помощник главного тренера сборной Игорь Ларионов, в свою очередь, выразил озабоченность количеством удалений, которое допускают россияне по ходу турнира в Чехии. Прославленный хоккеист уверен, что необязательные нарушения могут сыграть решающее значение в матчах плей-офф.

«Мы поднимем этот вопрос обязательно, у нас выходит опять Ртищев, с которым у меня будет разговор. Это важная фигура в нашем меньшинстве, по всем остальным тоже пройдёмся по дисциплине. Шесть-восемь удалений за игру — многовато для нашей команды. Мы сильны при игре «пять на пять» и «пять на четыре». Мы должны диктовать свои условия соперникам, это они должны на нас нарушать правила, а не мы на них», — отметил специалист.

В преддверии четвертьфинального поединка одной из главных интриг остаётся выбор голкипера. Ярослав Аскаров, несмотря на результативную ошибку в игре со сборной Германии, скорее всего, вновь выйдет на лёд с первых минут.

«Кто сыграет, я пока не знаю, это вопрос к Валерию Брагину и Николаю Хабибулину. Решение принимается тренером вратарей, он знает лучше нас с вами. Я бы поставил Аскарова, считаю, что он должен стать первым вратарём в плей-офф. Да, при Мифтахове команда выиграла у Канады со счётом 6:0, но это уже другая история», — признался Ларионов.

«Не будем фокусироваться на ком-то одном в сборной России»

Тем временем швейцарцы полны желания доказать, что три победы на групповом этапе МЧМ-2020 не были случайностью. По признанию форварда Симона Кнака, триумф в игре с Финляндией окрылил альпийскую команду.

«Знаю, что Швейцария всего однажды обыгрывала Россию на МЧМ, это было в четвертьфинале. Но всё это уже не имеет значения, так как осталось в прошлом. Мы ждём нового матча и не оглядываемся назад. Знаем, что русские очень хороши, но игра начинается со счёта 0:0, так что шансы есть. В сборной России знаю вратаря Аскарова, он весьма неплох», — рассказал Кнак.

Капитан команды Тим Берни в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что предстоящая встреча плей-офф станет настоящим вызовом для него с партнёрами, однако опыт выступлений на МЧМ может помочь им сотворить сенсацию.

«У нас хватает ребят, которые уже выступали за молодёжку. Если ты несколько раз оказывался в этом положении, выступал в плей-офф, у тебя становится больше опыта, ты знаешь, как настраиваться на столь важные игры. Ожидаем, что те, кто уже прошёл через это, поведут нас за собой», — заявил Берни.

С оптимизмом смотрит на предстоящий четвертьфинал и главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини. По его словам, команда выглядела всё лучше и лучше с каждым матчем, а последнюю игру с Финляндией провела практически идеально.

«В прошлом году мы выбили Швецию. Сейчас снова хотим ощутить эти эмоции. Если нам удастся продемонстрировать свой лучший хоккей и бережно отнестись к своим голевым моментам, у нас хорошие шансы победить. Мы не будем фокусироваться на ком-то одном в сборной России. Видели их игру десять дней назад в Краварже, они выглядели солидно. Мы должны показать свой лучший хоккей как команда, тогда лидерам соперника придётся непросто с нами», — заявил Патерлини.

«Нет дисциплины — моментально начинаются удаления»

Российские эксперты по большей части уверены в превосходстве команды Валерия Брагина над Швейцарией. При этом они призывают хоккеистов не забывать не только о самоотдаче, но и о соблюдении порядка на льду.

«Нет дисциплины — моментально начинаются удаления, разбиваются связки, ребята начинают выглядеть хуже. Уходят силы, не хватает эмоций в атаке. Поэтому дисциплина очень важна. И, конечно, нужно в большинстве действовать, как во встрече с немцами. Тактику, организацию атак — всё это выстроит тренерский штаб», — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

При этом, по мнению специалиста, попадание на швейцарцев можно считать удачным раскладом для сборной России. Специалист подчеркнул, что подопечным Брагина мог достаться куда более крепкий соперник.

«Хорошо, что всё так сложилось. Могло быть намного хуже. К примеру, попались бы финны или шведы. Но, вообще, чего и кого нам бояться? Если парни будут играть единым кулаком, как с Канадой и Германией, то равных им не будет. Эта сборная показала, что может играть в сильный хоккей», — добавил Кожевников.

Другого мнения придерживается хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, сборная Швейцарии — отнюдь не подарок в четвертьфинальном матче. Специалист подчеркнул, что сопернику нельзя позволять контролировать шайбу, чтобы он не начинал бросать и нагружать голкипера.

«Крайне неудобный соперник, дерзкая оборона, грамотная игра перед воротами. Хорошо подчищают, подбирают отскоки. Провалы, пожалуй, были только в матче со шведами, который швейцарцы проиграли — 2:5. Там скандинавам было предоставлено больно много возможностей. Также у швейцарцев хороший переход из обороны в атаку», — отметил Дементьев.