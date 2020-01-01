Ларионов: мы напомним ребятам, как Швейцария унизила наших старших братьев

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Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира со швейцарцами тренерский штаб команды напомнит своим подопечным о крупном поражении россиян в матче олимпийских сборных этих стран (2:8).
Ларионов: мы напомним ребятам, как Швейцария унизила наших старших братьев
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«Для нас главное — не забыть, что Швейцария две недели назад сделала с нашей олимпийской сборной. Мы напомним игрокам, как они унизили наших старших братьев. Это будет наилучшей мотивацией. В целом прошлись по всем моментам, которых ожидаем от швейцарцев. Сейчас главное — это настрой, он должен быть боевым. Конечно, дисциплина и ещё раз дисциплина. Нужно обойтись без удалений, потому как «пять на пять» нас очень сложно обыграть», — заявил Ларионов.

Матч Швейцария — Россия на молодёжном чемпионате мира состоится 2 декабря в 14:30 мск.

Ранее капитан сборной Швейцарии заявил, что матч с Россией на МЧМ является вызовом для его команды.

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