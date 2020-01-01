Капитан сборной Швейцарии: матч с Россией на МЧМ — вызов для нас

Капитан молодёжной сборной Швейцарии Тим Берни поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России.

«Для нас матч с Россией будет вызовом, но мы вчера победили Финляндию, она тоже была вызовом. Мы уверены, что можем выиграть у любого соперника, но знаем, что должны показать для этого свою лучшую игру на протяжении всех 60 минут, так как у России тоже хорошая команда. Ожидаем, что наши опытные ребята поведут нас за собой. У сборной России есть несколько очень опасных игроков, однако не думаю, что нам нужно на этом фокусироваться. Мы должны сконцентрироваться на себе и своей игре и посмотрим, чем закончится матч», — цитирует Берни «Чемпионат».

Матч Швейцария — Россия состоится 2 января в 14:30 мск.

Ранее Брагин заявил, что молодёжная сборная России будет испытывать дискомфорт от переезда в Тршинец.