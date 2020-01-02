Воронков сделал дубль в четвертьфинальном матче МЧМ против Швейцарии

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Сборная России укрепила лидерство в матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии.
Воронков сделал дубль в четвертьфинальном матче МЧМ против Швейцарии
  • © Vladimir Prycek/CTK
  • globallookpress.com

В концовке второго периода Дмитрий Воронков оформил дубль, реализовав большинство. Форвард сборной России удачно сыграл на пятаке перед воротами соперника.

Подопечные Валерия Брагина лидируют со счётом 3:1.

RT ведёт текстовую трансляцию матча.

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