Воронков сделал дубль в четвертьфинальном матче МЧМ против Швейцарии

Сборная России укрепила лидерство в матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии.

© Vladimir Prycek/CTK

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В концовке второго периода Дмитрий Воронков оформил дубль, реализовав большинство. Форвард сборной России удачно сыграл на пятаке перед воротами соперника. Подопечные Валерия Брагина лидируют со счётом 3:1. RT ведёт текстовую трансляцию матча.