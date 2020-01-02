Первое испытание в плей-офф: Россия играет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею

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Борислав Головин
Сборная России встречается с командой Швейцарии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина постараются нанести альпийской команде 16-е поражение в истории противостояния в рамках МЧМ и пробиться в четвёрку сильнейших турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Первое испытание в плей-офф: Россия играет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею
  • © РИА Новости
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  • 02 января 2020

    Состав сборной России: 

    Аскаров (Мифтахов); Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов; Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров; Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин; Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев. 

  • Если брать общую статистику противостояния команд в рамках МЧМ, то Россия — явный фаворит матча. В 18 встречах турнира отечественный коллектив одержал 15 побед при двух ничьих и одном поражении. Однако оно пришлось на четвертьфинал МЧМ-2010. Тогда коллектив под руководством Владимира Плющева уступил в овертайме — 2:3.

  • Отметим, что Россия заняла лишь третье место в группе B. Подопечные Валерия Брагина разгромили Канаду (6:0) и Германию (6:1), но уступили Чехии (2:3) и США (1:3). Швейцария же стала второй в квартете А, неожиданно обыграв в последнем туре действующего чемпиона Финляндию — 5:2. 

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся Россия и Швейцария. 

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