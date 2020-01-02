Первое испытание в плей-офф: Россия играет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею
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02 января 2020
Состав сборной России:
Аскаров (Мифтахов); Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов; Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров; Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин; Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев.
🏒 Состав на четвертьфинал МЧМ! Играем против сборной Швейцарии, стартовое вбрасывание в 14.30 по мск#снамироссияpic.twitter.com/OVZ6UnXHRM— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2020 г.
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Если брать общую статистику противостояния команд в рамках МЧМ, то Россия — явный фаворит матча. В 18 встречах турнира отечественный коллектив одержал 15 побед при двух ничьих и одном поражении. Однако оно пришлось на четвертьфинал МЧМ-2010. Тогда коллектив под руководством Владимира Плющева уступил в овертайме — 2:3.
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Отметим, что Россия заняла лишь третье место в группе B. Подопечные Валерия Брагина разгромили Канаду (6:0) и Германию (6:1), но уступили Чехии (2:3) и США (1:3). Швейцария же стала второй в квартете А, неожиданно обыграв в последнем туре действующего чемпиона Финляндию — 5:2.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся Россия и Швейцария.