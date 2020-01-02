Первое испытание в плей-офф: Россия играет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Сборная России встречается с командой Швейцарии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина постараются нанести альпийской команде 16-е поражение в истории противостояния в рамках МЧМ и пробиться в четвёрку сильнейших турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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