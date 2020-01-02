Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ
- © Vladimir Prycek/CTK
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Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой российской команды со счётом 3:1.
В составе команды Валерия Брагина дважды отличился Дмитрий Воронков, ещё одна шайба на счету Александра Хованова. У швейцарцев точным броском отметился Гаэтан Жобен.
Соперник сборной России по полуфинальному матчу определится позднее.
Ранее сообщалось, что сборная России лидирует после второго периода матча 1/4 финала МЧМ.