Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч МЧМ по хоккею со Швейцарией
- РИА Новости
Состав сборной России выглядит следующим образом.
🏒 Состав на четвертьфинал МЧМ! Играем против сборной Швейцарии, стартовое вбрасывание в 14.30 по мск#снамироссияpic.twitter.com/OVZ6UnXHRM— Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020
Матч Швейцария — Россия пройдёт 2 января и начнётся в 14:30 мск.
Ранее стал известен рейтинг команд МЧМ, на основании которого будут определяться полуфинальные пары.