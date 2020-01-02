Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч МЧМ по хоккею со Швейцарией

Короткая ссылка
Оглашён состав звеньев молодёжной сборной России по хоккею на матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Швейцарии.
Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч МЧМ по хоккею со Швейцарией
  • РИА Новости

Состав сборной России выглядит следующим образом.

Матч Швейцария — Россия пройдёт 2 января и начнётся в 14:30 мск.

Ранее стал известен рейтинг команд МЧМ, на основании которого будут определяться полуфинальные пары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить