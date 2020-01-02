Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч МЧМ по хоккею со Швейцарией

Оглашён состав звеньев молодёжной сборной России по хоккею на матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Швейцарии.

РИА Новости

Состав сборной России выглядит следующим образом. 🏒 Состав на четвертьфинал МЧМ! Играем против сборной Швейцарии, стартовое вбрасывание в 14.30 по мск#снамироссияpic.twitter.com/OVZ6UnXHRM — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020 Матч Швейцария — Россия пройдёт 2 января и начнётся в 14:30 мск. Ранее стал известен рейтинг команд МЧМ, на основании которого будут определяться полуфинальные пары.