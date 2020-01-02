Стал известен рейтинг команд МЧМ, на основании которого будут определяться полуфинальные пары
- РИА Новости
Критерии, по которым был составлен рейтинг, следующие:
1) место в группе;
2) количество очков в группе;
3) разница между забитыми и пропущенными шайбами в группе;
4) количество забитых голов в группе;
5) посев перед стартом турнира.
Сборная с самым высоким посевом встретится в полуфинале с командой с самым низким посевом, а сборные, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг сборных после группового этапа выглядит следующим образом:
1) Швеция;
2) Канада;
3) Швейцария;
4) США;
5) Финляндия;
6) Россия;
7) Чехия;
8) Словакия.
Полуфиналисты турнира определятся по итогам четвертьфинальных матчей, которые состоятся сегодня.
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