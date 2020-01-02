Стал известен рейтинг команд МЧМ, на основании которого будут определяться полуфинальные пары

Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.

Критерии, по которым был составлен рейтинг, следующие:

1) место в группе;

2) количество очков в группе;

3) разница между забитыми и пропущенными шайбами в группе;

4) количество забитых голов в группе;

5) посев перед стартом турнира.

Сборная с самым высоким посевом встретится в полуфинале с командой с самым низким посевом, а сборные, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг сборных после группового этапа выглядит следующим образом:

1) Швеция;

2) Канада;

3) Швейцария;

4) США;

5) Финляндия;

6) Россия;

7) Чехия;

8) Словакия.

Полуфиналисты турнира определятся по итогам четвертьфинальных матчей, которые состоятся сегодня.

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