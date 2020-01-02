Замула: надеюсь, в играх навылет арбитры не станут никому помогать

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Защитник молодёжной сборной России Егор Замула поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Швейцарии.
Замула: надеюсь, в играх навылет арбитры не станут никому помогать
  • РИА Новости

«Здесь в Европе арбитры дают удаления буквально за всё. Судят тут не так, как в Канаде или США. В североамериканских лигах судьи дают побороться, не удаляют хоккеистов при первых же стыках, позволяя командам побольше играть в равных составах. Надеюсь, в играх навылет будут судить по-другому и арбитры не станут никому помогать. В целом, пока не могу сказать, что решения принимаются в пользу одной какой-то команды. Всех строго судят, и у нас в сборной есть свои косяки, которые нужно убирать, чтобы не дать поводов для удалений», — приводит слова игрока газета «Известия».

Матч Швейцария — Россия состоится 2 декабря. Начало встречи — в 14:30.

Ранее Хованов выразил мнение, что в матче МЧМ со Швейцарией России нужно играть первым номером.

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