Хованов считает, что в матче МЧМ со Швейцарией России нужно играть первым номером

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Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Швейцарии.
Хованов считает, что в матче МЧМ со Швейцарией России нужно играть первым номером
  • РИА Новости

«Швейцарцы — это интересные ребята. Они стараются играть в комбинационный хоккей. Нам нужно против них действовать пожёстче и надёжней — создавать плотность в обороне, не давать им шанса. Первые голы будут самым главным в этой игре. Думаю, что очень важно быстро забить им, как было в матчах с Канадой и Германией. В целом, нужно просто спокойно играть в свою игру, расслабиться, получать удовольствие от хоккея, как было с Германией. У нас есть хорошая система, в рамках которой нужно более агрессивно действовать, лучше играть в большинстве, контролировать пятак и чаще бросать по чужим воротам. Если будем контролировать игру, действовать первым номером, то всё будет нормально», — приводит слова игрока газета «Известия».

Матч Швейцария — Россия состоится 2 января в 14:30 мск.

Ранее Канарейкин заявил, что подарком Швейцарию назвать не может.

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