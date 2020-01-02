Канарейкин: подарком Швейцарию не назову

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал, чего ждёт от четвертьфинального матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
Канарейкин: подарком Швейцарию не назову
  • ©fhr.ru

«Судя по тому, как всё сложилось, я скажу, что для нас Швейцария — это хороший вариант, но подарком не назову. Безусловно, с Финляндией и Швецией мы играем потруднее. Отмечу, что в последнем матче группового этапа с Германией мы наладили реализацию большинства. Важно перенести это на игры плей-офф. У нас была серьёзная группа, мы попали в плотный график с хорошими соперниками. В первых матчах турнира у нас была слабая реализация большинства. Но хочу отметить, что команда подсобралась. Решающие поединки у нас впереди», — цитирует Канарейкина «Чемпионат».

Матч Швейцария — Россия пройдёт 2 декабря и начнётся в 14:30 мск.

Ранее Плющев заявил, что швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей.

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