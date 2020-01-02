Плющев: швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей

Известный хоккейный тренер Владимир Плющев оценил силу соперника сборной России по четвертьфиналу молодёжного чемпионата мира — команды Швейцарии.

«Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей, в рейтинге идут вверх. У них хорошие молодёжная и юношеская сборные — это не команды для битья, которые можно недооценивать. В составе Швейцарии есть ребята, способные решить исход эпизода. Нужна лишь дисциплина», — сказал Плющев RT.

Четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швейцарии и России состоится 2 января в 14:30 мск.

Ранее Плющев заявил, что победа сборной России над Германией на МЧМ не показатель класса команды.