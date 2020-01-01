Плющев: победа сборной России над Германией на МЧМ — не показатель класса команды

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Известный хоккейный тренер Владимир Плющев оценил игру сборной России против команды Германии (6:1) на групповом этапе молодёжного чемпионата мира.
Плющев: победа сборной России над Германией на МЧМ — не показатель класса команды
  • globallookpress.com

«Класс российской сборной всё-таки выше, чем у Германии, потому игра — ещё не показатель. В составе у немцев, конечно, есть хорошие ребята, мастеровитые, с приличными физическими кондициями, однако победа над немецкой командой не стала чем-то невероятным. Наши хоккеисты просто показали себя — они должны были выигрывать», — заявил Плющев RT.

Победа сборной России над Германией позволила команде Валерия Брагина выйти в плей-офф чемпионата мира.

Ранее Третьяк назвал главную ошибку сборной России на МЧМ.

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