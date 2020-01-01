Третьяк назвал главную ошибку сборной России на МЧМ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает большое количество удалений главной проблемой молодёжной команды страны на чемпионате мира в Чехии.
Третьяк назвал главную ошибку сборной России на МЧМ
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«Главные ошибки — это количество удалений. А так могу сказать, что у нас есть команда. Победы над Канадой и Германией позволили почувствовать уверенность.Самое главное для нас теперь — дисциплина. Сборная у нас неплохая, есть лидеры и есть те, кто забивает», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Чехии. Матч 1/4 финала против команды Швейцарии состоится 2 января в 14:30 мск.

Ранее Житник удивился опасениям перед матчем Россия — Германия на МЧМ.

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