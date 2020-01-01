Житник: меня удивило, что были опасения перед матчем Россия — Германия на МЧМ

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России в рамках чемпионата мира в Чехии.

«Взлёты и падения команды — это особенность именно молодёжных чемпионатов. У парней ещё нет психологической стабильности, игра идёт полосами и зависит от эмоций. 30 лет назад мы не считали немцев, швейцарцев, да и, по большому счёту, всех европейцев, кроме финнов, чехов и шведов, за равных соперников. Потому меня удивило, что были опасения перед матчем Россия — Германия. Кто-то боялся, что российская команда может вылететь. Наверное, многие были впечатлены финалом последней Олимпиады, когда немцы были в нескольких секундах от золота», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Сборная России разгромила команду Германии в последнем матче группового этапа со счётом 6:1.

Ранее Соколов заявил, что в матче со Швейцарией на МЧМ главное — настрой.