Соколов: в матче со Швейцарией на МЧМ главное — настрой

Форвард молодёжной сборной Егор Соколов поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Швейцарией в рамках четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.

«Было неважно, против кого играть в четвертьфинале. Здесь каждый оппонент хорош, швейцарцы вчера доказали это, обыграв финнов 5:2. Будем готовиться, здесь нет проходных матчей. Я знаю нескольких хоккеистов из сборной Швейцарии. Например, Валентина Нуссбаумера, он в моей лиге выступает. Ещё есть Тим Берни, мы с ним в лагере «Коламбус Блю Джекетс» пересекались», — цитирует Соколова Sport24.

Также форвард молодёжной сборной России рассказал о важности правильного настроя на матч.

«Соглашусь, что главное перед поединком со Швейцарией — это настрой. С чехами, наверное, его не хватило, где-то трибуны поднажали. Это уже в прошлом, мы готовимся к швейцарцам», — добавил Соколов.

Ранее Дементьев заявил, что Швейцария — это крайне неудобный соперник с дерзкой обороной.