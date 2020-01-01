Дементьев: Швейцария — это крайне неудобный соперник с дерзкой обороной

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Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала между сборной России и командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира.
Дементьев: Швейцария — это крайне неудобный соперник с дерзкой обороной
  • РИА Новости

«Швейцария — ни в коем случае не подарок! Это крайне неудобный соперник, дерзкая оборона и грамотная игра перед воротами.  Они хорошо подчищают, подбирают отскоки. Провалы, пожалуй, случались только в матче со шведами, который швейцарцы проиграли 2:5. Также у них хороший переход из обороны в атаку. Нашей команде надо серьёзно настраиваться. Необходима исключительная внимательность на каждом участке льда, контролировать шайбу, нельзя давать сопернику ей владеть. Как только Швейцария владеет шайбой, она сразу начинает много бросать и нагружать голкипера. У нашего оппонента вратарская линия тоже приличная. Хочу отметить, что слабых оппонентов на этом молодёжном чемпионате мира нет», — цитирует Дементьева «Чемпионат».

Четвертьфинальная встреча между молодёжными сборными Швейцарии и России состоится 2 января в 14:30 мск.

Ранее Ларионов выразил мнение, что в плей-офф МЧМ стартовым вратарём сборной России должен быть Аскаров.

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