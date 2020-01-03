Густафссон: сборная России по хоккею должна бояться Швецию

Форвард молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон поделился ожиданиями от матча с Россией в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Мы много играли с Россией, когда были моложе. Здесь я за ними особо не следил, но у них всегда хорошая команда», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его мнению, команде необходимо играть ещё лучше, чем в 1/4 финала, так как российские хоккеисты легко смогут воспользоваться ошибками.

«Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото», — добавил Густафссон.

В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1).

Ранее сообщалось, что определено время начала полуфинала Россия — Швеция на МЧМ по хоккею.