Густафссон: сборная России по хоккею должна бояться Швецию

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Форвард молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон поделился ожиданиями от матча с Россией в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Густафссон: сборная России по хоккею должна бояться Швецию
  • © Simon Hastega/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы много играли с Россией, когда были моложе. Здесь я за ними особо не следил, но у них всегда хорошая команда», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его мнению, команде необходимо играть ещё лучше, чем в 1/4 финала, так как российские хоккеисты легко смогут воспользоваться ошибками.

«Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото», — добавил Густафссон.

В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1).

Ранее сообщалось, что определено время начала полуфинала Россия — Швеция на МЧМ по хоккею.

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