Хёгландер о матче со сборной России по хоккею на МЧМ: Швеция идёт за золотом
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«Будет здорово сыграть с Россией. Завтра посмотрим видео и поглядим, на что они способны», — цитирует игрока «Чемпионат».
По его словам, он не очень следил за выступлением российской команды на турнире, так как фокусировался больше на своей игре. При этом хоккеист отметил, что у России сильная команда, но он считает, что шведы могут обыграть любого соперника.
«Мы идём за золотом. Конечно, с Россией будет тяжёлая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ», — добавил Хёгландер.
В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1).
Полуфинальная встреча состоится 4 января в 17:00 мск.
Ранее форвард «тре крунур» Давид Густафссон заявил, что сборная России по хоккею должна бояться Швецию.