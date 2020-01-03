Хёгландер о матче со сборной России по хоккею на МЧМ: Швеция идёт за золотом

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Нападающий сборной Швеции Нильс Хёгландер поделился ожиданиями от матча с Россией в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Хёгландер о матче со сборной России по хоккею на МЧМ: Швеция идёт за золотом
  • © SIMON HASTEGA via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Будет здорово сыграть с Россией. Завтра посмотрим видео и поглядим, на что они способны», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, он не очень следил за выступлением российской команды на турнире, так как фокусировался больше на своей игре. При этом хоккеист отметил, что у России сильная команда, но он считает, что шведы могут обыграть любого соперника.

«Мы идём за золотом. Конечно, с Россией будет тяжёлая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ», — добавил Хёгландер.

В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1).

Полуфинальная встреча состоится 4 января в 17:00 мск.

Ранее форвард «тре крунур» Давид Густафссон заявил, что сборная России по хоккею должна бояться Швецию.

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