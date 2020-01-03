«Сделали стране хороший подарок на Новый год»: как в России отреагировали на победу молодёжки над Швейцарией на МЧМ

Обыграв Швейцарию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, российские хоккеисты сделали стране новогодний подарок. Такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк признался, что был уверен в победе подопечных Валерия Брагина. А бывший наставник молодёжки Владимир Плющев особо выделил в составе команды вратаря Ярослава Аскарова.

«Против Швейцарии мы выходили уверенными в себе»

Четвертьфинального матча МЧМ со Швейцарией российские болельщики ждали с некоторой тревогой. С одной стороны, подопечные Валерия Брагина считалась явным фаворитом противостояния, с другой — они потерпели два поражения в группе, тогда как альпийцы в последней встрече переиграли действующих чемпионов, финнов, и опередили их в борьбе за второе место в квинтете А.

К счастью, игра обошлась для россиян без лишней нервотрёпки. Швейцарцы, хотя и сумели сравнять счёт в середине второго периода, вскоре пропустили ещё дважды, после чего интрига практически умерла. Успех российской молодёжки на родине восприняли как должное. В частности, президент ФХР Владислав Третьяк признался, что был уверен в победе.

«Тренеры внесли коррективы, на этот раз было меньше удалений. Игры на вылет всегда получаются очень нервными, ведь уже в следующем матче ты можешь побороться за медали. Поэтому присутствовал элемент нервозности. Но даже когда швейцарцы сравняли счёт, было видно, что наши контролируют игру», — отметил глава ФХР.

«Всё равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность в том, что команда сильнее и победит, у меня была. Всё-таки швейцарцы не финны: с ними пришлось бы тяжелее, а против Швейцарии мы выходили уверенными в себе. Хотя альпийцы показывают очень хороший хоккей, не просто так они обыграли финнов», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В свою очередь, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг порадовался проявленному российскими хоккеистами в матче со Швейцарией характеру.

«Одержав победу в тяжелейшей борьбе, команда сделала ещё один важный шаг вперёд. Все боролись, бились за каждый миллиметр льда, никто не хотел уступать. Проявили российский характер. Поздравляем всех с победой, благодарим болельщиков за поддержку. Команда чувствует её, особенно в таких матчах. Когда сборная побеждает под давлением, это хороший для нас показатель. Теперь команда отправится в Остраву, где начнёт подготовку к полуфиналу. Сборная России никогда не выбирает соперников, мы играем на победу в каждом матче и с любым оппонентом. Сейчас главное — восстановиться и набраться сил на полуфинал», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

«Должны были выигрывать у Швейцарии в любом случае»

В позитивном ключе высказались об игре молодёжной сборной России и многие известные тренеры. Например, бывший наставник отечественной национальной команды Вячеслав Быков отметил, что его коллеги из молодёжки отлично подготовили подопечных в первую очередь психологически.

«Хоккей — это вид спорта, в котором в любую секунду может произойти всё что угодно, а ход матча — перевернуться в какую угодно сторону. Всё зависит от того, как соперники играют, но мне понравился настрой ребят. Думаю, тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным проделал хорошую подготовительную психологическую работу. Не секрет, что швейцарцы — это не канадцы или американцы, и недооценка соперника может стоить очень дорого. Увидел, что наши ребята были настроены действительно хорошо. Но необходимо сказать, что и швейцарцы играли достаточно качественно, очень компактно, уверенно», — поделился мнением Быков.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подчеркнул, что победа России над Швейцарией стала отличным новогодним подарком для всей страны.

«Ребята — молодцы! Они должны были выигрывать у Швейцарии в любом случае. Хоть со счётом 2:1, хоть по буллитам, но это должна была быть победа. Сделали стране хороший подарок на Новый год. Без разницы, с кем играть в полуфинале, наша команда должна проходить дальше», — заявил эксперт.

Он также ответил на вопрос, почему российская сборная не всегда уверенно действовала во втором периоде.

«Ну и что? Команда выиграла матч? Выиграла, со счётом 3:1. Молодёжный чемпионат мира, тем более плей-офф турнира — это всегда целая гамма эмоций, здесь все играют по-другому. Главное, что одержали победу... Из плюсов в игре команды хотел бы отметить, что сборная была меньше сконцентрирована на игре в обороне. Помогли вратарю Ярославу Аскарову сыграть очень хорошо, человек пропустил всего одну шайбу. Это означает, что пока всё работает», — цитирует Кожевникова AllHockey.

📹 Когда все подарки под ёлкой разобраны, у нас для вас найдётся ещё один — и это лучшие моменты матча со швейцарцами в четвертьфинале МЧМ.

⠀#снамироссияpic.twitter.com/tTpLy2vifl — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020

«Если не будем обыгрывать швейцарцев, грош цена российскому хоккею»

Другой известный тренер Владимир Плющев, успевший поработать как с молодёжной, так и с юниорской сборными России, отметил, что в матче со Швейцарией подопечные Брагина действовали очень спокойно и с чувством собственного достоинства.

«Сыграли хорошо, аккуратно, практически исключив ненужные удаления. Команда действовала по результату. Ребята понимали, что матч ответственный: сами не провоцировали соперника и не поддавались на провокации. Результат хороший, прошли непростую команду. Есть положительные эмоции, ведь мы увидели дисциплинированный коллектив, который способен играть через не могу, терпеть и добиваться результата», — порадовался специалист.

Персонально в составе команды Плющев выделил всё того же Аскарова, который получил приз лучшему игроку матча — в том числе за фантастический сейв в начале встречи.

«При счёте 0:0 Ярослав выручил при выходе два в одного. Он занял правильную позицию и не позволил сопернику отличиться, хоть шайба до этого «киксанула». Без ошибок не обходится никто, особенно когда речь идёт об отскоках шайбы. Вратарь не всегда способен контролировать эти рикошеты. Но Аскаров отыграл уверенно, без суеты», — добавил Плющев.

Серебряный призёр Олимпиады-1998 Алексей Морозов также похвалил молодёжку и признался, что верит в неё.

«Ребята — молодцы, выиграли уверенно. И это супер... У нас очень хорошая команда и тренерский штаб, мастеровитые хоккеисты. А если мы не будем обыгрывать швейцарцев, то грош цена российскому хоккею. Да, у нас не всё удачно сложилось в группе, но команда вышла в плей-офф. Я в неё верю», — заявил Морозов.

Наконец, известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод с участием Василия Подколзина, произошедший на старте третьего периода. Российский хоккеист отмахнулся от соперника клюшкой, за что получил двухминутное удаление. При этом швейцарцы требовали выписать нападающему более серьёзный штраф за якобы удар в пах.

«Думаю, там не было колющего удара клюшкой. Это либо задержка, либо удар клюшкой. Две минуты выписали справедливо, по такой игре лучше было их дать, чтобы потом не возникало вопросов. Другое дело, мне не понравилось, что такой момент произошёл в принципе. Мы играли со Швейцарией, а если бы на её месте была Швеция?» — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что подопечные Брагина в четвертьфинале одержали красивую и уверенную победу.

«Сборная России выиграла на классе, но у соперника были моменты. При счёте 0:0 швейцарцы упустили верный шанс, когда Аскаров вытащил бросок в упор. Когда наши пропускали, банально не поделили шайбу. По сути, Швейцария в том эпизоде ничего не создала, просто так получилось», — добавил Вайсфельд.