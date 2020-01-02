Третьяк оценил игру сборной России в 1/4 финала МЧМ со Швейцарией

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Третьяк оценил игру сборной России в 1/4 финала МЧМ со Швейцарией
  • © Vladimir Prycek/CTK
  • globallookpress.com

«Тренеры сделали коррективы, было меньше удалений в этот раз. Игра на вылет очень нервная — в следующем матче ты можешь побороться за золото, серебро или бронзу, а сейчас был элемент нервозности», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что даже когда швейцарцы сравняли счёт, было видно, что российские хоккеисты держат игру.

«Всё равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была», — добавил функционер.

Сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал МЧМ, который пройдёт 4 января. Соперник подопечных Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов.

Ранее Валерий Брагин высказал мнение, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России.

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