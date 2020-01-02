«И вратарь тащил, и в большинстве забросили»: что говорили после четвертьфинального матча МЧМ Россия — Швейцария

Осознание важности четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею сковывало россиян. Об этом после встречи заявил главный тренер команды Валерий Брагин. Однако, по его словам, подопечные провели качественную игру и смогли проявить себя как в меньшинстве, так и большинстве. В свою очередь, вратарь Ярослав Аскаров рассказал о своём суперсейве, а нападающий Василий Подколзин заверил, что не бил соперника в пах в эпизоде с удалением в начале третьего периода.

«Могу сказать, что у России очень хорошая команда»

Матч со Швейцарией сложился для сборной России непросто. В первом периоде командам так и не удалось огорчить друг друга, зато на старте второго подопечные Валерия Брагина вышли вперёд. Однако соперник быстро отыгрался. К счастью, в нужный момент отечественная команда показала класс и забросила ещё две шайбы. Впрочем, по словам самого тренера, его подопечные действовали спокойно, «в рабочем режиме».

«Чувствовалась важность матча: или сражаемся за медали, или ничего. Это немного сковывало ребят. Сегодня здорово сработало меньшинство. В большинстве забросили, в равных составах тоже. Да, неплохое у нас большинство! Иногда нужно бросить, иногда отдать пас. Александр Хованов сегодня отдал практически на пустые, Егор Замула бросил в нужный момент. Мы перед игрой говорили, что швейцарцы стараются действовать очень активно, при этом под воротами остаются свободные зоны. Первая шайба оттуда и пришла. В эпизоде с третьим голом Дмитрий Воронков тоже здорово открылся на дальней штанге», — подвёл итоги матча Брагин.

При этом тренер по традиции нашёл за что покритиковать хоккеистов и посетовал на большое количество удалений.

«Ребята постоянно между собой разговаривают на эту тему. Значит, где-то эмоции перехлёстывают. Момент с удалением Подколзина не видел, сейчас посмотрим. Я и говорю, что всё это эмоции и напряжение. Психология, ребята молодые. Но нужно держать себя в руках. Ярослав Аскаров — теперь первый номер? Думаю, дальше пойдёт именно он», — добавил Брагин.

В свою очередь, наставник швейцарцев Тьерри Патерлини отметил, что сборная России в отчётном матче просто оказалась сильнее.

«У них сильное большинство, хороший вратарь, могу сказать, что у России очень хорошая команда. Мы знали, что какое-то время проведём в своей зоне, но соперник настолько здорово контролировал шайбу, что у нас возникали проблемы с тем, чтобы её перехватить и самим выйти в атаку. Так бывает в поединке с хорошим оппонентом. Но у нас имелись свои моменты, в середине матча счёт был ничейный. Увы, нам не хватило удачного отскока», — заявил специалист.

Кроме того, Патерлини ответил на вопрос, не стал ли решающим эпизодом игры невероятный сейв Аскарова ещё в первом периоде, когда вратарь российской сборной проявил чудеса реакции и потащил бросок Тима Берни в упор.

«Не думаю, что сейв Аскарова можно назвать ключевым моментом, поскольку всё произошло в начале матча. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы мы забили тогда. Шайба скакала, у игрока не получился бросок. Это хоккей. Швейцарии не хватило элитных хоккеистов в атаке? Посмотрите на игроков, которые задрафтованы в НХЛ из состава сборной России и нашей сборной. У них несколько хоккеистов были выбраны в первом раунде, а у нас — ни одного. Мы больше опирались на командный дух, а элитных мастеров действительно не хватало», — подытожил тренер.

«Аскаров потащил в нужный момент»

Главным же героем матча стал Дмитрий Воронков. Турнир начался для него не слишком удачно. В первых трёх играх МЧМ он так и не сумел поразить ворота соперников. И лишь в предыдущей встрече с Германией форвард наконец смог отличиться. А в поединке со Швейцарией Воронков вовсе оформил дубль.

«Мы разбирали соперника, знали, что швейцарцы будут играть пассивно, в откат. Особых проблем не возникло. Что касается голов, то партнёры всё для меня сделали. В эпизоде с первой шайбой оставалось только попасть в пустые ворота. То же касается второй. Вообще думали только о победе. Нужно было брать верх. Сейчас будем разбирать нашу игру. Тренеры подскажут, как действовать дальше. Я лучший в команде по показателю полезности? Возможно, соперники просто не хотят забивать, когда я нахожусь на льду» — поделился впечатлениями от матча Воронков.

В свою очередь, капитан Григорий Денисенко также набрал два балла за результативность, отдав две голевые передачи. Теперь он с шестью очками делит первое место в списке лучших бомбардиров команды с Воронковым, Никитой Александровым, Кириллом Марченко и Ховановым.

«Свою игру оценивать не хочу. Все ребята молодцы. Всех с победой. Аскаров — молодчик. Конечно, это был тяжёлый матч, а мы опять часто удалялись. С этим нужно заканчивать. Как прошла голевая передача на Хованова? Так просто вышло — и всё. Конечно, непривычно было выходить на лёд в столь раннее время. Утром встали, поспали мало. Готовились не по обычному графику, но всё прошло нормально. В полуфинале тоже надо одержать победу. Просто выиграть и выйти в финал. А там вообще без разницы, с кем играть. Впереди полуфинал. Все соперники сильные», — заявил капитан.

Как уже говорилось, в матче со Швейцарией ярко проявил себя Аскаров, который отразил 14 бросков по своим воротам и отметился тем самым суперсейвом. Сам Аскаров оценил его максимально спокойно и скромно.

«Надо посмотреть повтор. Возможно, я вообще неправильно сыграл в том эпизоде. Ведь обычно если совершается какой-то суперсейв, значит, до того ты что-то сделал неверно. Выходит, я сыграл неправильно, и потом нужно было любым путём не допустить того, чтобы шайба пересекла ленточку. Скромно оцениваю своё спасение? Повторюсь, ещё не видел повтора», — подчеркнул Аскаров.

Он рассказал, что о том, что займёт место в воротах в игре со Швейцарией, узнал за день до встречи, на тренировке.

«Мне лучше знать это заранее — за день, за два до матча. Тогда я могу спокойно готовиться. Когда изучаю соперника, обращаю внимание на игру в большинстве, в позиционных атаках. Мне интересно всё, что оппонент делает в нападении. Например, швейцарцы постоянно срываются в контратаки — всё это мне тоже надо знать», — добавил Аскаров.

А вот нападающий Василий Подколзин отметился скорее со знаком «минус». Очков за результативность он не набрал, зато в начале заключительного периода грубо отмахнулся от соперника. К счастью, за это форвард получил лишь две минуты. После игры он подробно разобрал спорный эпизод.

«Я не бил в пах, ничего такого не было. Просто хотел придержать человека. Началась заварушка, он ехал вторым на ворота, я придержал его. В пах не бил, и, слава богу, это увидели. Да, я его схватил, это удаление, и это понятно. Но грязи не было», — поведал Подколзин.

Подводя итоги самого матча, Василий признался, что игра получилась очень тяжёлой, а также порадовался двум шайбам, которые россияне забросили в большинстве.

«По прошлому году мы знали, что швейцарцы играют очень цепко. Они хорошо действуют в обороне, регулярно убегают в контратаки. Слава богу, сегодня и вратарь у нас тащил, и в большинстве шайбы забросили, поэтому и выиграли. Хорошее большинство? Да, наконец-то в этом плане всё здорово получилось. Первая спецбригада отлично сработала. Бросать начали — отсюда и моменты. С кем хотелось бы встретиться в полуфинале? Пока как-то даже не думали», — признался Подколзин.

Наконец, рассказал о ходе встречи и один из ведущих защитников сборной России — Егор Замула.

«В плей-офф уже не бывает лёгких матчей. Аскаров — молодчик. Потащил в нужный момент. У команды появилась уверенность. Когда у нас играет вратарь и остальные пять человек на льду, тогда всё получается. Как вышло реализовать большинство? Тренерский штаб рассказал, что именно нужно делать. Немного поменяли свою игру, просто стали больше бросать. Самое главное — большинство начало работать, когда пошли матчи на вылет. В меньшинстве парни тоже справились, молодцы», — порадовался хоккеист.

Также Замула объяснил, почему игроки российской сборной по ходу всего турнира так часто удаляются.

«Удалений действительно много, но мы стараемся исправляться. Опять же все молодые пацаны, горячие. Бывают ошибки, из-за которых идут удаления. Но мы пробились дальше. Дай бог, чтобы в следующей игре было меньше нарушений», — добавил защитник.