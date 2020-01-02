Голкипер сборной России рассказал, что было самым сложным в матче со Швейцарией на МЧМ

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Голкипер сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в стартовом матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Голкипер сборной России рассказал, что было самым сложным в матче со Швейцарией на МЧМ
  • © Vladimir Prycek/CTK
  • globallookpress.com

«Хороший матч, но главное, что удалось выиграть. Самым тяжёлым в этом матче были контратаки — соперник здорово с места начинал отбор шайбы. Не очень много бросков? Это, наверное, с трибун так показалось», — приводит слова Аскарова «Чемпионат».

Он отметил, что узнал о том, что выйдет на матч со Швейцарией в старте за день до игры, и подчеркнул, что предпочитает узнавать о таком заранее, чтобы лучше подготовиться.

«Когда изучаю соперника, то обращаю внимание на игру соперника в большинстве, в позиционной атаке. Мне интересно всё, что соперник делает в нападении. Например, такой соперник, как Швейцария, постоянно срывается в контратаки — мне тоже это надо знать», — добавил голкипер.

Сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал МЧМ, который пройдёт 4 января. Соперник подопечных Валерия Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов.

Ранее Василий Подколзин рассказал, благодаря чему сборная России победила Швейцарию на МЧМ.

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