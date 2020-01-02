Брагин об удалении Подколзина: это всё эмоции и напряжение

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Василия Подколзина в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Швейцарии.

«Момент с удалением Подколзина не видел, сейчас посмотрим. Это всё эмоции и напряжение. Психология, молодые ребята. Держать себя нужно в руках», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Подколзин в начале третьего периода матча со Швейцарией получил двухминутное удаление за нарушение правил на сопернике — в столкновении после свистка россиянин ударил швейцарца клюшкой.

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 3:1.

Ранее Брагин высказал мнение, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России.