Брагин об удалении Подколзина: это всё эмоции и напряжение

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Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Василия Подколзина в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Швейцарии.
Брагин об удалении Подколзина: это всё эмоции и напряжение
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

«Момент с удалением Подколзина не видел, сейчас посмотрим. Это всё эмоции и напряжение. Психология, молодые ребята. Держать себя нужно в руках», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Подколзин в начале третьего периода матча со Швейцарией получил двухминутное удаление за нарушение правил на сопернике — в столкновении после свистка россиянин ударил швейцарца клюшкой.

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 3:1.

Ранее Брагин высказал мнение, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России.

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