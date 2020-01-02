Брагин об удалении Подколзина: это всё эмоции и напряжение
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«Момент с удалением Подколзина не видел, сейчас посмотрим. Это всё эмоции и напряжение. Психология, молодые ребята. Держать себя нужно в руках», — приводит слова Брагина «Чемпионат».
Подколзин в начале третьего периода матча со Швейцарией получил двухминутное удаление за нарушение правил на сопернике — в столкновении после свистка россиянин ударил швейцарца клюшкой.
Встреча завершилась победой сборной России со счётом 3:1.
Ранее Брагин высказал мнение, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России.