Хоккеист Воронков заявил, что сборная России не испытала особых проблем в матче МЧМ со Швейцарией

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Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Хоккеист Воронков заявил, что сборная России не испытала особых проблем в матче МЧМ со Швейцарией
  • © Vladimir Prycek/CTK
  • globallookpress.com

«Мы разбирали соперника, знали, что швейцарцы будут играть пассивно, в откат. Никаких проблем особо не было. Партнёры всё для меня сделали. В первом голе оставалось только в пустые ворота забить. А потом тоже просто замкнуть и всё. Думали только о победе. Нужно было выиграть. Сейчас будем разбирать нашу игру. Тренеры подскажут, как действовать дальше», — приводит слова Воронкова «Чемпионат».

Две шайбы Воронкова помогли сборной России победить Швейцарию со счётом 3:1 и выйти в четвертьфинал МЧМ, который пройдёт 4 января. Соперник подопечных Валерия Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов.

Ранее Валерий Брагин высказал мнение, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России.

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