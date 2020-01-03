Каменский считает, что Россия победит Швецию в полуфинале МЧМ

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Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский предположил, что сборной России по хоккею по силам пройти в финал молодёжного чемпионата мира.
Каменский считает, что Россия победит Швецию в полуфинале МЧМ
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«Мне бы не хотелось заниматься предсказаниями. Буду болеть за нашу команду и, думаю, что она победит. Подопечные Брагина могут это сделать, в этом нет никаких сомнений. В плей-офф вышли исключительно сильнейшие команды, поэтому о фаворитах говорить не приходится», — заявил Каменский в интервью RT.

Матч Россия — Швеция состоится 4 января в 17:00 мск. В параллельной встрече сыграют Канада и Финляндия.

Ранее Каменский ответил на слова нападающего Густафссона о том, что России стоит бояться Швецию.

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